Yüksekova Spor Kadın Futbol Takımı, Çekmeköy Bilgidoğa Spor'u 3-0 Yendi

TÜRKİYE Futbol Federasyonu Kadınlar 1'inci Ligi'nin yeni ekiplerinden Yüksekova Spor Kadın Futbol Takımı, Çekmeköy Bilgidoğa Spor'u 3-0 mağlup etti.

Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 1'inci Ligi'nde mücadele eden Yüksekova Spor Kadın Futbol Takımı sahasında Çekmeköy Bilgidoğa Spor'u ağırladı. Yüksekova Şehir Stadyumu'nun onarımda olması nedeniyle Şemdinli İlçe Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Mehmet Terece yönetti. Maçı, Yüksekova Spor Kulüp Başkanı Feyzi Yıldırım, Yüksekova Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Salih Özdemir ile çok sayıda taraftar tribünden takip etti. Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi takım, 18 ve 45'inci dakikalarda Mariem Houij'in 27'inci dakikada ise Suzzy Dede Teye'nin golleriyle maçı 3-0 kazandı. Maçın ardından futbolcular ve teknik ekip büyük sevinç yaşadı.