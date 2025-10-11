Haberler

Yüksekova Spor Kadın Futbol Takımı, Çekmeköy Bilgidoğa Spor'u 3-0 Yendi

Yüksekova Spor Kadın Futbol Takımı, Çekmeköy Bilgidoğa Spor'u 3-0 Yendi
Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 1'inci Ligi'nde mücadele eden Yüksekova Spor Kadın Futbol Takımı sahasında Çekmeköy Bilgidoğa Spor'u ağırladı. Yüksekova Şehir Stadyumu'nun onarımda olması nedeniyle Şemdinli İlçe Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Mehmet Terece yönetti. Maçı, Yüksekova Spor Kulüp Başkanı Feyzi Yıldırım, Yüksekova Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Salih Özdemir ile çok sayıda taraftar tribünden takip etti. Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi takım, 18 ve 45'inci dakikalarda Mariem Houij'in 27'inci dakikada ise Suzzy Dede Teye'nin golleriyle maçı 3-0 kazandı. Maçın ardından futbolcular ve teknik ekip büyük sevinç yaşadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
