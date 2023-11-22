Yüksekova'da 100 öğrencinin katılımıyla satranç turnuvası düzenlendi

Hakkari'nin Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinin yürüttüğü "Benim Gücüm Polisimin Gücü" projesi çerçevesinde 100 öğrencinin katılımıyla satranç turnuvası düzenlendi.

Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü, her sene olduğu gibi yine eğitim alanında farklı hizmetlere devam ediyor. Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğince, Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yüksekova İlçe Gençlik Merkeziyle koordineli yürütülmekte olan "Benim Gücüm Polisimin Gücü" isimli ÇOGEP projesi kapsamında satranç turnuvası düzenlendi.

İlçenin farklı okullarında başlatan projeyle 100 öğrencinin katılımıyla satranç turnuvası yapıldı. Yapılan yarışmada birinci olan Borsa İstanbul İlkokulundan İsmail Kaya'ya bisiklet, ikinci olan Vali Erdoğan Gürbüz İlkokulundan İsmail Kaya'ya akıllı saat, üçüncü olan Vali Erdoğan Gürbüz İlkokulundan Evin Terkoğlu'na ise spor ayakkabısı hediye edildi.

Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinde görevli polis memuru Yudum Yurtçu, "Şu an 100 öğrencimiz yarışıyor. Güzel bir turnuva oldu. Kazananlara çeşitli hediyeler verildi. İnşallah bundan sonra da aynı şekilde hizmetlerimiz sürecek" dedi.

Yüksekova Gençlik Merkezi Müdürü İlhan Yılmaz ise "Benim Gücüm Polisimin Gücü" projesi kapsamında satranç turnuvası düzenlendiğini belirterek, "Güzel bir program oldu. Bu güzel programa destek sunan herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ