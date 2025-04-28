Yukatel Pamukkale Sağırlar Spor Kulübü, İşitme Engelliler Voleybol Türkiye Şampiyonu Oldu

Karabük'te 21-27 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen İşitme Engelliler Voleybol Türkiye Şampiyonası'nda Yukatel Pamukkale Sağırlar Spor Kulübü Erkek Voleybol takımı Türkiye Şampiyonu oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonunun düzenlediği İşitme Engelliler Voleybol Türkiye Şampiyonası, 21-27 Nisan 2025 tarihleri arasında Karabük'te gerçekleşti. Şampiyonada; Yukatel Pamukkale Sağırlar Spor Kulübü, Erkeklerde Denizli'yi temsil etti. Temsilcimiz rakiplerine bir bir üstünlük kurarak finale yükseldi. Heyecan dolu final karşılaşmasında rakibi Van İşitme Engelliler Eğitim Kültür Spor Kulübünü setlerde 3-1 mağlup etmeyi başaran Yukatel Pamukkale Sağırlar Spor Kulübü, 2024-2025 Sezonu İşitme Engelliler Voleybol Erkekler Türkiye Şampiyonu oldu.

Aynı şampiyonada; Yukatel Pamukkale Sağırlar Spor Kulübü Kadın Voleybol takımı ise başarılı performansıyla dikkat çekti. Finale kadar yükselen kadın voleybolcular, finalde Çekmeköy Bld. İşitme Engelliler Spor Kulübü karşısında setlerde 3-0 mağlup olarak Türkiye İkinciliğini elde etti.

Şampiyonadaki diğer Denizli temsilcisi Denizli İşitme Engelliler Spor Kulübü ise Kadınlar kategorisi üçüncülük karşılaşmasında setlerde 3-0'lık skorla rakibi İstanbul Sessizler Spor Kulübünü mağlup ederek Türkiye Üçüncüsü oldu.

Final karşılaşmalarının ardından yapılan kupa ve madalya töreninde, Yukatel Pamukkale Sağırlar Spor Kulübü erkek takımı şampiyonluk sonrası büyük sevinç yaşadı. Takımın oyuncularından Kadir Akyıldız, finallerin en değerli oyuncusu (MVP) ödülüne layık görüldü.

Denizli Gençlik Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan, Karabük'te yapılan Türkiye Şampiyonasına katılarak Denizli'yi temsil eden voleybolcuları elde ettikleri başarılı sonuçlardan dolayı kutladı. - DENİZLİ