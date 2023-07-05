Üye Girişi
Haberler
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basketbol Takımı Yerli Takviyeler Yaptı

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basketbol Takımı Yerli Takviyeler Yaptı

Spor Haberleri

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi kadrosunu büyük oranda değiştirmeye hazırlanan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Çağatay Özkan, Alihan Demir ve Görkem Doğan ile sözleşme imzaladı.

p> Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi kadrosunu büyük oranda değiştirmeye hazırlanan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket 3 yerli takviye birden yaptı.

Denizli temsilcisi, Bornova Belediyesi Karşıyaka'dan 22 yaşındaki kısa forvet Çağatay Özkan, son olarak Venezuela ekibi Heroes de Falcon'da forma giyen 27 yaşındaki uzun forvet Alihan Demir ve Bahçeşehir Koleji'nden 25 yaşındaki pivot Görkem Doğan'la sözleşme imzaladı. Şimdiye kadar yerli transferler gerçekleştiren Merkezefendi, Ömer Yasir Küçük ve Berke Aygündüz'ü de almıştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Basketbol Süper Ligi Merkezefendi Sigorta Türkiye Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title