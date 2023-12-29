Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basketbol Takımı, Pınar Karşıyaka'yı mağlup etti
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14'üncü haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basketbol Takımı, Pınar Karşıyaka'yı 107-94 yenerek galibiyet elde etti.
Salon: Pamukkale Üniversitesi
Hakemler: Zafer Yılmaz, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Duhan Köyiçi
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Mason 27, Wright 34, Bleijenbergh 8, Çağatay Özkan, Ragıp Berke Atar 3, Muhaymin Mustafa, Hudson 22, Ömer Yasir Küçük 2, Berke Aygündüz 5, Pecarski 6
Pınar Karşıyaka : Carey 20, Martin 9, Hilliard 12, Vitto Brown 19, Kenan Sipahi 13, McCollum 13, Furkan Haltalı, Hakan Sayılı 8, Thomas Akyazılı, Mert Celep
1. Periyot: 17-26
Devre: 47-51
3. Periyot: 78-71???????
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14'üncü haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, konuk ettiği Pınar Karşıyaka'yı 107-94 yendi.