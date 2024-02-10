Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u mağlup etti
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 82-68 yendi.
Salon: Pamukkale Üniversitesi
Hakemler: Can Mavisu, Ahmet Tatlıcı, Tolga Akkuşoğlu
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Muhaymin Mustafa 12, Mason 15, Bleijenbergh 6, Pecarski 27, Ragıp Berke Atar 16, Sıbande, Berke Aygündüz 5, İsmail Karabilen 1
Manisa Büyükşehir Belediyespor : Russel 18, Cruz 19, Luther 4, Ege Arar 3, Anderson 6, Sinan Sağlam 3, Mustafa Baki Görür, Ayberk Olmaz, Utku Yücedağ, Terry 12, Barış Çağan Özkan 3
1. periyot: 30-18
Devre: 45-29
3. periyot: 61-49
5 faulle çıkan: 35.01 Ragıp Berke Atar (Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket)
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 82-68 yendi.