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Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, lider Türk Telekom'a konuk olacak

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, lider Türk Telekom'a konuk olacak

Spor Haberleri

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde art arda 5 mağlubiyetin ardından geçen hafta Gaziantep Basketbol'u evinde 95-91 yenerek puan tablosunda rahatlayan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket yarın sezonun en flaş ekibi lider Türk Telekom'la deplasmanda karşılaşacak.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde art arda 5 mağlubiyetin ardından geçen hafta Gaziantep Basketbol'u evinde 95-91 yenerek puan tablosunda rahatlayan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket yarın sezonun en flaş ekibi lider Türk Telekom'la deplasmanda karşılaşacak. Ankara Spor Salonu'ndaki maç saat 18.00'de start alacak.

Merkezefendi son 3 karşılaşma öncesi ligde 27 haftada 11 galibiyet aldı. Hatfa içinde İspanya'da Kanarya Adaları'nda oynadığı EuroCup finalinde Gran Canaria'ya 71-67 yenilerek Avrupa şampiyonluğu ve yeni sezonda Euroleague'de yer alma şansını kıl payıyla kaçıran Türk Telekom ise ligde 22 galibiyetle zirvede yer alıyor.


- Denizli
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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