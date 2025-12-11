Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Isaiah Miles'i transfer etti
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, ABD'li oyuncu Isaiah Miles ile sözleşme imzaladı. Miles, kariyerine Fransa'da başladı ve son olarak İsrail'de mücadele etti.
Kulübün açıklamasında, Fransa'dan Cholet Basket'te son olarak ??????? forma giyen 31 yaşındaki ABD'li Isaiah Miles ile sözleşme imzalandığı belirtildi.
Miles'in kariyerine Fransa ekiplerinden JDA Dijon Basket'te başladığı ve geçen sezon İsrail kulübü Maccabi Ironi Ramat Gan'da oynadığı kaydedildi.
Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Spor