Haberler

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. hafta mücadelesinde Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 104-97 mağlup etti. Maçta önemli performanslar sergileyen oyuncular dikkat çekti.

Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Ali Şakacı, Polat Parlak, Murat Ciner

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Bleijenbergh 32, Ömer Can İlyasoğlu 5, Miles 4, Roko Badzim 6, Mahir Ağva 18, Emre Tanışan 5, Griffin 20, Cazalon 2, Omic 12

Onvo Büyükçekmece Basketbol : Van der Vuurst 16, Metin Türen 10, Pipes 23, Myers 2, Johnson 10, Yiğit Özkan 2, Pusica 9, Can Kaan Turgut 2, Bruinsma 9, Bandaogo 14, Doğan Şenli

1. Periyot: 23-27

Devre: 52-44

3. Periyot: 83-67

Beş faulle oyundan çıkan: 24.71 Miles (Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. hafta maçında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, konuk ettiği Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 104-97 yendi.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Spor
Boyaya eklenen katkı maddesi zehirledi: 8 kişi hastaneye kaldırıldı

Ev boyanırken yapılan hata, hepsini zehirledi: 4'ünün durumu ağır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'nin tehdidi İran'ın uykularını kaçırdı! İnterneti kestiler

Komşudan Trump'ın tehdidi sonrası dikkat çeken adım! Fişi çektiler
ABD'nin kaçırdığı Maduro'nun 3 farklı kıyafetle görüntülenmesi dikkat çekti

Saatler içinde 3 kıyafet değiştirdi, nedeni sonradan ortaya çıktı
Rize'de bir esnafın Maduro'nun kaçırılmasına verdiği tepki gündem oldu

Rizeli esnafın Maduro'nun kaçırılmasına verdiği tepki bomba
İsyan edip tüm ekini bedava dağıttı, duyan çuval çuval topladı! Bir günde bitti

İsyan edip bedava dağıttı, duyan koştu! Çuval çuval topladılar
ABD'nin tehdidi İran'ın uykularını kaçırdı! İnterneti kestiler

Komşudan Trump'ın tehdidi sonrası dikkat çeken adım! Fişi çektiler
Evlilik yarışmasıyla tanınmıştı! Bahçeli'ye özel takım dikecek

Evlilik yarışmasıyla tanınmıştı! Bahçeli'ye özel takım dikecek
Sadettin Saran-Musaba buluşmasına damga vuran diyalog

İlk buluşmaya damga vuran diyalog