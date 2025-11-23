Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Aliağa Petkim Spor'u 81-73 Yendi
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, İzmir'de Aliağa Petkim Spor'a konuk oldu. Müsabakayı 81-73 kazanarak önemli bir galibiyet elde etti.
SALON: ENKA
HAKEMLER: Mehmet Şahin, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Alper Gökçebel,
ALİAĞA PETKİM SPOR: Whittaker 12, Efianayi 3, Troy Selim Şav 10, Floyd 3, Scrubb 10, Franke 9, Bulumbergs 3, Yunus Emre Sonsırma 14, Sajus 9
YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Smith 4, Bleijenbergh 15, Badzim 2, Hawkins 2, Mahir Ağva 8, Emre Tanışan 8, Griffin 28, Ömer Can İlyasoğlu 6, Omic 8, Erbey Kemal Paltacı
1'İNCİ PERİYOT: 16-14
DEVRE: 36-42
3'ÜNCÜ ?PERİYOT: 54-60
TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9'uncu haftasında İzmir'de Aliağa Petkim Spor'a konuk olan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket müsabakayı 81-73 kazandı. Başa baş giden ilk çeyrekte ev sahibi Aliağa Petkim Spor rakibine 16-14'lük üstünlük kurarken, konuk takım devre arasına 6 sayı farkla 42-36 önde girdi. Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket takımı üçüncü periyotta 60-54'lük galibiyet yakaladı. Son çeyrekte de Aliağa Petkim Spor'a geçit vermeyen Merkezefendi, salondan 81-73'lük galibiyetle ayrıldı.