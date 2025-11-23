Haberler

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Aliağa Petkim Spor'u 81-73 Yendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, İzmir'de Aliağa Petkim Spor'a konuk oldu. Müsabakayı 81-73 kazanarak önemli bir galibiyet elde etti.

SALON: ENKA

HAKEMLER: Mehmet Şahin, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Alper Gökçebel,

ALİAĞA PETKİM SPOR: Whittaker 12, Efianayi 3, Troy Selim Şav 10, Floyd 3, Scrubb 10, Franke 9, Bulumbergs 3, Yunus Emre Sonsırma 14, Sajus 9

YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Smith 4, Bleijenbergh 15, Badzim 2, Hawkins 2, Mahir Ağva 8, Emre Tanışan 8, Griffin 28, Ömer Can İlyasoğlu 6, Omic 8, Erbey Kemal Paltacı

1'İNCİ PERİYOT: 16-14

DEVRE: 36-42

3'ÜNCÜ ?PERİYOT: 54-60

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9'uncu haftasında İzmir'de Aliağa Petkim Spor'a konuk olan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket müsabakayı 81-73 kazandı. Başa baş giden ilk çeyrekte ev sahibi Aliağa Petkim Spor rakibine 16-14'lük üstünlük kurarken, konuk takım devre arasına 6 sayı farkla 42-36 önde girdi. Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket takımı üçüncü periyotta 60-54'lük galibiyet yakaladı. Son çeyrekte de Aliağa Petkim Spor'a geçit vermeyen Merkezefendi, salondan 81-73'lük galibiyetle ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
İsrail'den Lübnan'a suikast saldırısı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü

İsrail'den suikast saldırısı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kral Kaybederse final yapıyor

Ekranların iddialı dizisi final yapıyor! Kötü haber fragmanla geldi
Ekmeğin içerisinden odun parçaları çıktı

Ekmeğin içinden çıkan şoke etti! Az kalsın canından olacaktı
Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, 65 bin TL'ye satıldı

Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, dudak uçuklatan rakama satıldı
Yeşil sahada korku dolu anlar! Amatör maçta futbolcu bilincini kaybetti

Yeşil sahada korku dolu anlar
Kral Kaybederse final yapıyor

Ekranların iddialı dizisi final yapıyor! Kötü haber fragmanla geldi
Vatandaşlar isyan etti! Su değil çamur akıyor

Vatandaşlar isyan etti! Su değil çamur akıyor
Kum hırsızları sahilleri talan etti, jandarma gece gündüz devriyeye başladı

Çalınmadık bir bu kalmıştı! Jandarma gece gündüz devriyeye başladı
Beşiktaş taraftarından Sergen Yalçın ve yönetime istifa tepkisi

Maç sonunda olanlar oldu
Tedesco gözünü oraya dikti: Aklımda o maç var

Tedesco gözünü oraya dikti: Aklımda o maç var
Zincir marketten alıp yediler, oğluyla beraber hastanelik oldular

Zincir marketten alıp yediler, oğluyla beraber hastanelik oldular
Rüzgarın etkisiyle büyüdü! İzmir'de gece yarısı korkutan yangın

Rüzgarın etkisiyle büyüdü! Gece yarısı korkutan yangın
Erdoğan G20 Zirvesi kapanış oturumunda konuştu: Filistin devleti kurulmadan küresel barış sağlanamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Zirvesi'ne damga vuran Gazze mesajı
Tapusu bile yok! Fiyatı lüks dairelerle yarışıyor

Tapusu bile yok! Fiyatı lüks dairelerle yarışıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.