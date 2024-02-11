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Yukatel Adana Demirspor, Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

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Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde yapılan antrenmanda pas, koordinasyon ve taktik çalışmaları gerçekleştirildi. Youcef Atal ve Antonio Simao Muanza da idmanda yer aldı.

Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 18 Şubat Pazar günü Corendon Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre Adana Demirspor, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı.

Mavi-lacivertliler antrenmanda pas, koordinasyon ve taktik çalıştı.

İdmanda, ara transfer döneminde kadroya dahil edilen Youcef Atal ve Antonio Simao Muanza da yer aldı.

Kaynak: AA / Spor

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