Yozgat'ta Spor Okulları Geleceğin Sporcularını Yetiştiriyor

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde açılan spor okullarında geleceğin sporcuları yetiştiriliyor. Okulların tatil olması ile birlikte açılan yaz spor okullarının sonun gelinirken, okullar açıldıktan sonra da sporcuların yetiştirilmesi için antrenmanlara devam edilecek.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde açılan spor okullarında geleceğin sporcuları yetiştiriliyor. Okulların tatil olması ile birlikte açılan yaz spor okullarının sonun gelinirken, okullar açıldıktan sonra da sporcuların yetiştirilmesi için antrenmanlara devam edilecek.

Sorgun Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından, atletizm, basketbol, jimnastik, futbol, hentbol, güreş, tekvando, voleybol ve yüzme branşlarında 4-15 yaş arası çocuk ve gençlere yönelik temel spor eğitimi kursları açıldı.

Yaz Spor Okullarında yetenekli oldukları tespit edilen sporcular faaliyetlerine devam etmek üzere kış dönemi spor okullarına da katılmak isteyenlere yönelik kurslar açılıyor. Spor okullarına devam edenlerin, aynı zamanda amatör ligde mücadele veren Sorgun Belediyespor ve Sorgun Gençlikspor futbol ve 2. Lig'de yer alan voleybol takımının altyapılarına yönlendirildikleri kaydedildi. Özellikle atletizm ve tekvando branşlarındaki kurslara katılanların okul ve kulüplerde yurt çapında dereceler yaptıkları bildirildi.

Levent Tunçer: "Kötü alışkanlıklardan kurtarmak için spora yönlendiriyoruz"

Sorgun Gençlik Spor İlçe Müdürü Levent Tunçer, ilçede bin kişilik spor salonu, beş bin kişilik stat, Milli Eğitim'den devraldıkları beş yüz kişilik salonda 9 kadrolu antrenör, 4 EYS'den (Eğitim Yönetim Sistemi) olmak üzere 13 antrenörle bütün branşlarda faaliyet göstertmeye çalıştıklarını söyledi. Çocukların kötü alışkanlıklardan uzak durması için onları spora yönlendirdiklerini vurgulayan Tunçer, "Biz bunları yaparken aileleri de özellikle getirmeye çalışıyoruz. Anne çocuk el ele programı başlattık. Çocuklarımızı burada Cimnastik veya diğer branşlarda getirdiğimiz zaman annelerimiz de boş kalmasın, en azından sporla onlar da meşgul olsunlar diye, fitness, plates gibi faaliyetlerimiz var. Biz çocuklarımızın kötü alışkanlıklara kapılarak emniyet ile tanışmasını değil, sporla tanışarak daha sağlıklı bir yaşam ve zinde kalmalarını arzu ediyoruz. Bunun için de elimizden geldiği kadar bütün branşlarda faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Ağırlıklı olarak bizim voleybol, basketbol, hentbol, futbol, jimnastik, tekvando, güreş, yüzme, atletizm var. Tekvandoda, jimnastikte başarılıyız. Faaliyetlerimiz çok fazla, öğrenci sayımız çok fazla. Futbolda hem Sorgun Belediyespor'un altyapısını çalıştırıyoruz hem kendi kulübümüz Sorgun Gençlik Spor Kulübü adına lisansladığımız çocuklarımızla bütün branşlarımızda okul sporlarında ve bölgesel spor faaliyetlerine katılıyoruz" dedi.

"Bine yakın öğrencimiz bütün branşlarda devam ediyor"

Çocuklara sadece spora yönelik eğitim vermediklerini, eğitim öğretimde de başarılı olabilmelerine yönelik rehberlik çalışmaları da yaptıklarını aktaran Tunçer, "Yaz döneminde bin 500'e yakın kaydımız oluyor, fakat bunlar devamlı gelmiyorlar. Ama bine yakın öğrencimiz de bütün branşlarda faaliyetlerimiz devam ediyor. Kışın bu sayımız biraz daha düşüyor. 500-600 civarlarına düşüyor. Genelde Sorgun Gençlik Spor Kulübü üzerinden faaliyetlerimizi daha çok yapıyoruz. Çocukların sadece sporla değil eğitimleriyle de ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bizlere yardımcı olan Milli Eğitim'de çalışan öğretmen arkadaşlarımız var. Gençlik merkezi oluşturduk. Bizim kendi gençlik merkezimiz haricinde spor kulübünün gençlik merkezi var. Yaptığımız bir proje çerçevesinde orada da çocuklarımıza kurslar veriyoruz, eğitimlerini yaptırıyoruz. Bu sene de bu noktada bayağı bir başarı elde ettik. Türkiye derecelerine giren, ilk yüze giren sporcu öğrencilerimiz var. Değişik illerde, değişik başarılar sağladılar" diye konuştu.

İrem Ekinci: "Kulüp olmadığı için bir yerlere gelemiyoruz"

Basketbol kursuna devam eden Lise Öğrencisi İrem Ekinci, hedefinin basketbolda güzel bir yere gelmek olduğunu belirterek, "Yazılım mühendisi olmayı da düşünüyorum. İkisini bir arada yürütürsem çok daha güzel olur. Yozgat'ta basketbola ilgi duyuluyor. Çok fazla sporcumuz var bu alanda ama kulübümüz olmadığı için çok fazla bir yere gelemiyorlar, biraz şans işi oluyor. Üniversiteye gittiklerinde bir takımları olursa oradan belki ilerleyebiliyorlar. Basketbol benim için biraz disiplinimi sağlamamı sağladı. Her sabah, her hafta buraya gelmek biraz disiplin işi. Onun dışında hayatımda sanki bir şeyler yapıyormuşum gibi hissettiriyor" şeklinde konuştu. - YOZGAT