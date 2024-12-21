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Yozgat'ta Geleneksel Güreşler Çalıştayı Başladı

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Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından Yozgat'ın Sorgun ilçesinde düzenlenen Karakucak, Kapışmalı ve Aşırtmalı Aba, Şalvar ve Kuşak Güreşleri Çalıştayı, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan'ın katılımıyla başladı. Çalıştay, geleneksel güreşlerin gelecek nesillere aktarılması açısından büyük önem taşıyor.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından düzenlenen Karakucak, Kapışmalı ve Aşırtmalı Aba, Şalvar ve Kuşak Güreşleri Çalıştayı Yozgat'ın Sorgun ilçesinde başladı.

Bir otelde düzenlenen çalıştayın açılışında konuşan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, çalıştayın Yozgat'ta düzenlenmesinden mutlu olduğunu söyledi.

Geleneksel güreşlerin Türk kültüründeki yerini anlatan Özkan, "Bu tür organizasyonlar güreşin geleceği açısından büyük önem taşımaktadır. Yozgat, güreşte önemli bir yere sahip. İlimiz güreş sporunda dünyada büyük başarılar elde etmiş, Celal Atik'ten Rıza Kayaalp'e pek çok sporcu yetiştirmiştir. Çalıştayın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş de çalıştayın ana noktasının sporun çok daha iyiye gitmesini sağlamak ve branşları çok daha önemli hale getirmek olduğunu belirtti.

Türkiş, Yozgat'ın yiğidin haram olduğu bir kent olduğunu ifade ederek, çalıştayın düzenlenmesinde ve güreşe verdiği desteklerden dolayı Vali Mehmet Ali Özkan'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından slayt eşliğinde geleneksel güreşler tanıtıldı.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş ile Aba Güreşi ve Şalvar Güreşi Asbaşkanı Şahin Hopur, katılımcıların sorularını cevapladı.

Çalıştay, 23 Aralık'ta tamamlanacak.

Kaynak: AA / Ömer Ertuğrul - Spor
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