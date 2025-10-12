Haberler

Yozgat'ta Filistin'e Destek İçin Güreş Müsabakalarında Sergi Düzenlendi
Yozgat'taki güreş müsabakalarında Filistin'deki insanlık dramına dikkat çekmek için özel bir fotoğraf sergisi açıldı. Sporcular ve sporseverler, sergiyi gezerek Filistin halkına destek mesajı verdi.

Yozgat'taki güreş müsabakalarında Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla özel bir fotoğraf sergisi düzenlendi.

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün hazırlanan sergide, Filistin'de yaşanan zulmü belgeleyen çarpıcı kareler sporcuların ve sporseverlerin ilgisine sunuldu. Müsabaka alanında kurulan sergiyi vatandaşlar ziyaret ederken, sporcular da müsabaka öncesinde ve sonrasında sergiyi gezerek destek mesajları verdi. Etkinlik, sporun birleştirici gücünü kullanarak Filistin halkının yanında olduklarını göstermek ve özellikle genç sporcuların yaşanan olaylara duyarlılık geliştirmesi amacını taşıyor.

Sergiyi ziyaret eden sporculardan İslim Koca, müsabakalar için Kilis'ten geldiğini ifade etti. Koca, "Burada açılan Filistin'e destek sergisini gördük. Arkadaşlarımla beraber fotoğrafları inceledik. Onların yanındayız" dedi.

Sporcu Vitalik Efe Uymaz maça çıkmadan önce sergiyi gezdiğini ve Filistin'in yanındayız mesajını verdi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
