Yozgat'ta Bisiklet Tutkusu

SEYFİ ÇELİKKAYA

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaşayan Ali Öz, eşi ve 3 çocuğuyla birlikte her ay ortalama 400 kilometre pedal çevirip, sağlıklı bir yaşam için çevrelerindeki insanlara bisiklet kullanmalarını öneriyor. Ali Öz, "Ailemle ortalama aylık 400 kilometre pedal çeviriyoruz. Bisiklet çok eğlenceli bir spor, herkese de tavsiye ediyoruz. Sorgun'da ise bir bisiklet topluluğu kurma hedefimiz var" dedi.

Konya Seydişehir'de görev yaptığı dönemde aile fertleriyle birlikte çeşitli organizasyonlara da katılan Ali Öz, iki ay önce kamu görevi nedeniyle Yozgat'ın Sorgun ilçesine yerleşti. Bisiklet tutkusundan vazgeçmeyen Öz ailesinin fertlerinin hafta sonları ve tatil günlerinde bisiklet turlarına devam etmesi, ilçe halkının da dikkatini çekmeye başladı. Sorgun'da belediye tarafından yaptırılan özel bisiklet yollarının bulunduğunu hatırlatan Ali Öz, bisiklet sporu için bölgenin çok uygun olduğunu, çalışanların ulaşımda bisikleti kullanarak hem tasarruf edebileceklerini hem de doğanın egzoz gazı ile kirlenmesini engelleyeceklerini söyledi.

"BİSİKLET ÇOK EĞLENCELİ BİR SPOR, HERKESE DE TAVSİYE EDİYORUZ"

Sorgun ilçesinde ikamet eden Ali Öz, eşi ve iki kızıyla birlikte yaklaşık 4.5 metre uzunluğunda 3 tekerlekli bisikleti birlikte kullanırken, oğlu Mustafa Kemal ayrı bir bisikletle gezintiye çıkıyorlar. Amatör olarak bisiklet sporuyla uğraştığını, ailesiyle birlikte bisiklet turlarına devam ettiklerini aktaran Ali Öz şöyle konuştu:

"2015 yılından beri yapıyorum, bu sene sekizinci seneyi sürüyoruz, sekizinci sezonu. Geçen sene ameliyat olduğum için bir ara verdik bir yıl. Dizimden ameliyat oldum ama şükürler olsun şu anda iyiyim ve gördüğünüz gibi yollardayız, devam ediyoruz. Ailemle birlikte yapıyoruz. Ailemle ortalama aylık 400 kilometre pedal çeviriyoruz. Bisiklet çok eğlenceli bir spor, herkese de tavsiye ediyoruz. Sorgun'a geleli iki ay oldu, tayinim çıkması hasebiyle, ailemle birlikte buraya taşındık. Daha önce Seydişehir'de bisiklet sporuna ve bisiklet faaliyetlerine devam ediyorduk. İki aydır Sorgun'da pedallıyoruz. Sorgun, bisiklet sürmek için harika bir coğrafya. Bozkırın ortasında gerçekten çiçek gibi bir yer. Köylere gidiyoruz. Köyler özellikle çok misafirperver. Sorgun'da ise bir bisiklet topluluğu kurma hedefimiz var. Gerçekten bisiklet hem sağlık hem eğlence hem de bir ulaşım aracı. Sorgun'da da bisikletin yaygınlaşması için çalışacağız. Gerçi biz gelmeden önce Sorgun'da özellikle bisikletli ulaşımın yaygınlaşmasıyla ilgili ciddi çalışmalar yapılmış. Caddeler yenilerken bisikletçiler de unutulmamış, harika bisiklet yolları yapılmış. Düz olan mazgallar biz bisikletçilerin maalesef katili. Ancak yenilenen caddelerde çok ince bir hareket gördük, çapraz mazgallar kullanarak, bizi de düşünmüşler."