Yozgat Bozokspor -1 Akçabat Gençlikspor 1

TFF 3'üncü Ligi 3'üncü Grup'ta zirve mücadelesi veren Yozgat Bozokspor ile Akçabat Gençlikspor, Yozgat Şehir Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Yozgat Şehir Stadı'nın tamamlanmasının ardından oynanan ilk müsabakada ev sahibi Yozgat Bozokspor lider Akçabat Gençlikspor'u konuk etti. Karşılıklı ataklar ile geçilen ilk yarıda gol sesi çıkmayınca iki takımda soyunma odasına 0-0'lık skor ile gitti.

Müsabakanın ikinci yarısına hızlı başlayan konuk ekip Akçabat Gençlikspor 49'uncu dakikada Ahmet Arda Tuzcu'nun attığı gol ile 1-0 öne geçti. Konuk ekibin gol sevinci sadece 1 dakika sürdü. 50'nci dakikada Yozgat Bozokspor kontra atağında Mert Çayır'ın skora eşitliği sağladı.

Müsabakada başka gol olmayınca iki takımda 2 puanı 1-1'lik skor ile paylaştı. - YOZGAT