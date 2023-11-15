Yorumlar kırdı geçirdi! Fenerbahçe'nin yıldızının beslediği hayvanı görenler gözlerine inanamıyor
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Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Fred'in timsah beslediği görüldü. Sarı-lacivertli taraftarlar, başarılı oyuncunun o anlarına kısa sürede binlerce yorum yaptı.
Süper Lig devi Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Fred'in timsah beslediği anlar kısa sürede binlerce etkileşim aldı.
YORUMLAR BOMBA
Başarılı futbolcunun o anlarına, sarı-lacivertli taraftarlardan kısa süre içinde birbirinden komik binlerce yorum yapıldı.
İşte o yorumlardan bazıları;
Kaynak: Haberler.com / Spor