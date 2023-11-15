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Yorumlar kırdı geçirdi! Fenerbahçe'nin yıldızının beslediği hayvanı görenler gözlerine inanamıyor

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Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Fred'in timsah beslediği görüldü. Sarı-lacivertli taraftarlar, başarılı oyuncunun o anlarına kısa sürede binlerce yorum yaptı.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Fred'in timsah beslediği anlar kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

YORUMLAR BOMBA

Başarılı futbolcunun o anlarına, sarı-lacivertli taraftarlardan kısa süre içinde birbirinden komik binlerce yorum yapıldı.

İşte o yorumlardan bazıları;

Yorumlar kırdı geçirdi! Fenerbahçe'nin yıldızının beslediği hayvanı görenler gözlerine inanamıyor

Yorumlar kırdı geçirdi! Fenerbahçe'nin yıldızının beslediği hayvanı görenler gözlerine inanamıyor

Yorumlar kırdı geçirdi! Fenerbahçe'nin yıldızının beslediği hayvanı görenler gözlerine inanamıyor

Yorumlar kırdı geçirdi! Fenerbahçe'nin yıldızının beslediği hayvanı görenler gözlerine inanamıyor

Yorumlar kırdı geçirdi! Fenerbahçe'nin yıldızının beslediği hayvanı görenler gözlerine inanamıyor

Yorumlar kırdı geçirdi! Fenerbahçe'nin yıldızının beslediği hayvanı görenler gözlerine inanamıyor

Yorumlar kırdı geçirdi! Fenerbahçe'nin yıldızının beslediği hayvanı görenler gözlerine inanamıyor

Kaynak: Haberler.com / Spor

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