Yörükyenicesi Nejat Biyediç Futbol Turnuvası Şampiyonu Belli Oldu

Mudanya Belediyesi ve Yörükyenicesi Mahalle Muhtarlığı işbirliği ile bu yıl ikincisi düzenlenen Yörükyenicesi Nejat Biyediç Futbol Turnuvası, final maçıyla sona erdi. Finalde Balabancık Mahallesi'ni penaltı atışları sonucu yenen Orhaniye Mahallesi, turnuvanın şampiyonu oldu.

Mudanya Belediyesi ve Yörükyenicesi Mahalle Muhtarlığı işbirliği ile İmparator Nejat Biyediç'i anmak ve mahalleler arası birlik, beraberlik ve dayanışmayı güçlendirmek adına bu yıl ikincisi düzenlenen "Nejat Biyediç Futbol Turnuvası" final maçıyla sona erdi. Düzenlenen ödül törenine Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, CHP İlçe Başkanı Kurtuluş Furkan Atalay, belediye meclis üyeleri Servet Usta, Hayati Samast, Ali Polat ile mahalle muhtarları ve sporseverler katıldı.

Yörükyenicesi Nejat Biyediç Spor Tesisi'nde düzenlenen, turnuvaya 18 mahalle takımı katıldı. 3 grupta haftada iki gün yapılan karşılaşmalar ile 8 hafta süren turnuvada şampiyon olan Orhaniye Mahallesi, kupasını Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz'ın elinden aldı. Turnuvanın ikincisi Balabancık Mahallesi, üçüncüsü Çekrice Mahallesi olurken, dördüncülüğü ise Kaymakoba Mahallesi elde etti. Katılan tüm takımlara teşekkür plaketi verilirken, turnuvanın en centilmen takımı Muratlı Mahallesi, en iyi kaleci Orhaniye Mahallesi'nden Emircan Bektaş, turnuvanın gol kralı ise Balabancık Mahallesi'nden Miraç Aydın oldu. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Bursaspor ve Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Yörükyenicesi'ndeki sahaya da adını verdiğimiz NejatBiyediç'i turnuvamızda anarak, yaşattık. Barışın ve Kardeşliğin Başkenti Mudanyamıza yakışır bir turnuva olmasını sağlayan belediye çalışanlarımıza, takımlarımıza, muhtarımız Erkan Akcan ve tertip komitesine ile emek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA