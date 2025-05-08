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Yönetim kesenin ağzını açtı! Galatasaray sezon bitmeden bombayı patlatıyor

Yönetim kesenin ağzını açtı! Galatasaray sezon bitmeden bombayı patlatıyor
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Galatasaray, Bayern Münih'ten ayrılması muhtemel olan Leroy Sane ve Bayer Leverkusen'den ayrılma ihtimali olan Granit Xhaka için resmi teklif hazırlığına başladı. Galatasaray yönetimi, 19 Mayıs'ta Almanya'ya çıkarma yaparak transferde somut adımlar atmayı planlıyor.

Süper Lig'de bu sezon yine şampiyonluğa koşan ve gelecek sezon hazırlıklarına ara vermeden devam eden Galatasaray'da bomba gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

ASLAN'A 2 BOMBA TRANSFER

Sarı-kırmızılılar, menajerini değiştirdikten sonra Bayern Münih ile yeni sözleşme konusunda anlaşmazlık yaşayan Leroy Sane'nin durumu belirsizliğini korurken, Bayer Leverkusen'de teknik direktör Xabi Alonso'nun ayrılığı halinde takımdan gitmeyi düşünen Granit Xhaka için de sürpriz bir gelişme yaşandı. Galatasaray, hem Sane hem de Xhaka için devreye girdi ve iki yıldız isme resmi teklif hazırlığında.

Yönetim kesenin ağzını açtı! Galatasaray sezon bitmeden bombayı patlatıyor

GALATASARAY'IN GÖZÜ 19 MAYIS'TA

Bayern Münih ile 29 yaşındaki yıldız futbolcu arasında yeni sözleşme konusunda bir türlü uzlaşma sağlanamadı. 30 Haziran'da mevcut kontratı sona erecek olan Alman oyuncu, görüşmeler sürerken menajer değişikliğine giderek maaş beklentisinden geri adım atmayacağını açıkça ortaya koydu.

Yönetim kesenin ağzını açtı! Galatasaray sezon bitmeden bombayı patlatıyor

Galatasaray, bonservisi elinde olacak olan deneyimli futbolcu Leroy Sane için ciddi bir mali hazırlık yapıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Şampiyonlar Ligi kozu ve iddialı projeleriyle Alman yıldızın ilgisini çekmeyi başardı. Sane'nin, Galatasaray'ın teklifine olumlu yaklaştığı ve görüşmelere sıcak baktığı belirtiliyor.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBoga:

BİR GALATASARAYI OLARAK SÖYLÜYORUM SANE IYI BİR OYUNCU DEGIL VERDİĞİNİZ PARAYA YAZIK

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