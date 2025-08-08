Yok böyle talihsizlik! Yıldız futbolcu daha başlamadan sezonu kapattı

Yeni futbol sezonu henüz başlamadan ilk talihsizlik Chelsea'nın başına geldi. Chelsea'nın defansının bel kemiği olan Levi Colwiyy, antrenmanda sakatlandı ve büyük olasılıkla sezonu kapatacak.

Futbolda en büyük korku olan sakatlık bu kez İngiliz devi Chelsea'nın başına geldi. The Sun'daki habere göre Chelsea'nin defansının bel kemiği olan Levi Colwiyy, antrenmanda sakatlandı.

SEZONU KAPATTI

Futbolcunun ameliyat olacağı ve büyük olasılıkla sezonu kapattığı belirtildi. Teknik Direktör Enzo Maresca, perşembe günü yaptığı açıklamada, kulübün yerine yeni bir oyuncu bulmak için transfer pazarına geri dönmesi gerekebileceğini söyledi.

Maresca, "Son iki gündür Levi Colwill ile ilgili bir sorun yaşadık, ne kadar süre sahalardan uzak kalacağını bilmiyoruz. Göreceğiz, umarım çok uzun sürmez ama bizim için bir sorun olduğu kesin" dedi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
