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Yok böyle maç! Marmara derbisinde kazanan Kocaelispor

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Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında lider Kocaelispor, sahasında karşılaştığı Sakaryaspor'u 3-1 mağlup etti. Kocaelispor, bu galibiyetle ligdeki beş haftalık beraberlik serisini sonlandırdı ve liderliğini sürdürdü.

1. Lig'in 31. haftasında derbi maçta Kocaelispor, sahasında Sakaryaspor ile karşı karşıya geldi. Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'ndaki maçta kazanan 3-1'lik skorla Kocaelispor oldu.

5 MAÇLIK HASRET BİTTİ

Sakaryaspor, 12. dakikada Burak Çoban ile 1-0 öne geçti. Kocaelispor, 22. dakikada Markao ve 36. dakikada Samet Yalçın'ın golleriyle Kocaelispor karşısında ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı. Kocaelispor, Oğulcan Çağlayan'ın 71. dakikada attığı golle maçı 3-1 kazandı. Kocaelispor, bu galibiyetle birlikte ligde beş maçlık beraberlik serisine son verdi ve galibiyeti aldı.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

1. Lig'de lider durumda bulunan Kocaelispor, bu galibiyetle birlikte ligde 62 puana yükseldi. Sakaryaspor, 39 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Kocaelispor, Bandırmaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sakaryaspor, sahasında Adanaspor'u ağırlayacak.

1. LİG'DE SÜPER LİG TRİBÜNÜ

Lider Kocaelispor'u sezon boyunca destekleyen taraftarı dün yine takımlarını yalnız bırakmadı. 33 bin futbolsever, mücadeleyi tribünde izledi. Tezahüratlarla Körfez'in galibiyetine katkı veren Kocaelisporlular, "Amatörden Süper Lig'e" ve "O kupa buraya gelecek" yazılı dev pankartlar açtı.

Yok böyle maç! Marmara derbisinde kazanan Kocaelispor
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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