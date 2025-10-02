Yok artık Arda Güler! Yeni piyasa değerini görmeniz lazım
Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler'in piyasa değeri 45 milyon eurodan 60 milyon euroya yükseldi. Bu hızlı artış, genç futbolcunun hem İspanya'da hem de Avrupa'da göstermiş olduğu gelişimin bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Bu yükselişle birlikte Arda Güler, Türk futbol tarihinin en değerli oyuncularından biri konumuna geldi.
45 MİLYONDAN 60 MİLYONA
TÜRK FUTBOLUNUN EN DEĞERLİLERİNDEN
Bu yükselişle birlikte Arda Güler, Türk futbol tarihinin en değerli oyuncularından biri konumuna geldi. Real Madrid'de bulduğu sürelerde sergilediği teknik kapasite ve oyun zekâsı, futbol otoriteleri tarafından da övgüyle anılıyor.