Yok artık Arda Güler! Yeni piyasa değerini görmeniz lazım

Yok artık Arda Güler! Yeni piyasa değerini görmeniz lazım
Güncelleme:
Yok artık Arda Güler! Yeni piyasa değerini görmeniz lazım
Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler'in piyasa değeri 45 milyon eurodan 60 milyon euroya yükseldi. Bu hızlı artış, genç futbolcunun hem İspanya'da hem de Avrupa'da göstermiş olduğu gelişimin bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Bu yükselişle birlikte Arda Güler, Türk futbol tarihinin en değerli oyuncularından biri konumuna geldi.

İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, yükselen performansıyla değerine değer kattı.

45 MİLYONDAN 60 MİLYONA

Genç yıldızın piyasa değeri kısa sürede 45 milyon eurodan 60 milyon euroya yükseldi. Bu artış, Arda'nın hem İspanya'da hem de Avrupa'da gösterdiği gelişimin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Yok artık Arda Güler! Yeni piyasa değirini görmeniz lazım

TÜRK FUTBOLUNUN EN DEĞERLİLERİNDEN

Bu yükselişle birlikte Arda Güler, Türk futbol tarihinin en değerli oyuncularından biri konumuna geldi. Real Madrid'de bulduğu sürelerde sergilediği teknik kapasite ve oyun zekâsı, futbol otoriteleri tarafından da övgüyle anılıyor.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
