Yılport Samsunspor, Yukatel Adana Demirspor'u 3-2 yendi
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Yılport Samsunspor, deplasmanda Yukatel Adana Demirspor'u 3-2 yendi. Maçta yaşanan ışıklandırma arızası ikinci devre başlamadan giderildi.
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Sarper Barış Saka, Hakan Yemişken, Candaş Elbil
???????Yukatel Adana Demirspor : Magomedaliyev, Svensson (Dk. 46 Dorukhan Toköz), Semih Güler, Abdulsamet Burak, Abdurrahim Dursun (Dk. 52 Yusuf Barasi), Ndiaye (Dk. 78 Zeneli), Emre Akbaba, Yusuf Sarı, Belhanda, Yusuf Erdoğan, Niang
Yılport Samsunspor : Okan Kocuk, Mickael Tırpan (Dk. 90+5 Schindler), Satka, Alim Öztürk, Soner Gönül (Dk. 86 Bola), Muhammed Gümüşkaya (Dk. 59 Nanu), Taylan Antalyalı, Holse, Ntcham (Dk. 86 Ercan Kara), Emre Kılınç, Moundilmadji (Dk. 90+5 Soner Aydoğdu)
Goller: Dk. 27 Niang (Penaltıdan), Dk. 70 Yusuf Barasi (Yukatel Adana Demirspor ), Dk. 35 Ntcham (Penaltıdan), Dk. 45+4 Holse, Dk. 64 Moundilmadji (Yılport Samsunspor ) ???????
Sarı kartlar: Dk. 19 Yusuf Sarı, Dk. 34 Emre Akbaba (Yukatel Adana Demirspor ), Dk. 90+9 Holse, Dk. 90+10 Soner Aydoğdu (Yılport Samsunspor )
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Yılport Samsunspor, deplasmanda Yukatel Adana Demirspor'u 3-2 yendi.
60. dakikada sağ taraftan Yusuf Sarı'nın sert şutunda, yerden de seken topu kaleci Okan Kocuk uzanarak direğin dibinden çeldi.
64. dakikada Samsunspor farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası sol çaprazından Emre Kılınç'ın yerden ortasında kaleci Magomedaliyev'i geçen topa Moundilmadji'nin vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-3.
70. dakikada Adana Demirspor farkı 1'e indirdi. Niang'ın pasında topla buluşan Yusuf Barasi, ceza sahasına girip meşin yuvarlağı soluna çekerek vuruşunu yaptı. Top, kaleci Okan Kocuk'un üzerinden filelere gitti: 2-3.
90+3. dakikadaki kontratakta Nanu, taşıdığı topla ceza sahasına girdi. Son anda kademeye giren Yusuf Erdoğan, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
Yılport Samsunspor, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.
Öte yandan, maçın ilk yarısında yaşanan ışıklandırma arızası, ikinci devre başlamadan giderildi.