Yılport Samsunspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü

Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 10 Mart Pazar günü sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Markus Gisdol yönetimindeki antrenman, 1 saat 30 dakika sürdü.

İdmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra pas ve taktik ağırlıklı çift kale maç yaptı.

Antrenmana, sakatlığı devam eden Benasser katılmadı.

Samsun ekibi, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.