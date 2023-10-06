Yılport Samsunspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam ediyor

Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'de 8 Ekim Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Antrenmanda sakatlıkları devam eden futbolcular katılmadı. Samsun Valisi Orhan Tavlı, kulübü ziyaret ederek futbolculara başarılar diledi ve baklava ikram etti.

Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'de 8 Ekim Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nuri Asan Tesisleri'nde antrenör Emre Bayraktar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman kültür fizik hareketleriyle başladı. Daha sonra 5'e 2 çalışması yapan futbolcular, taktik ağırlıklı çift kale maçla çalışmayı tamamladı.

Antrenmana sakatlıkları devam eden Marc Bola ve Taylan Antalyalı katılmadı.

Vali Tavlı'dan baklava ikramı

Bu arada kulübü ziyaret eden Samsun Valisi Orhan Tavlı, Çaykur Rizespor maçında futbolculara başarılar dileyerek, baklava ikram etti.

Ziyarette Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen, İcra Kurulu üyeleri Soner Soykan ile Suat Çakır da bulundu.

Samsun ekibi, yarın sabah yapacağı son idmanının ardından Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.