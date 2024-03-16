Yılport Samsunspor, Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak
Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Atakaş Hatayspor ile Mersin'de karşılaşacak. Samsun ekibi, alt sıralar ile arasındaki puan farkını açmak için galibiyet arıyor.
Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın Mersin'de Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.
Mersin Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Burak Şeker yönetecek.
Ligde çıktığı 29 karşılaşmada 36 puan toplayan Samsun ekibi rakip fileleri 35 kez havalandırırken, kalesinde 38 gol gördü.
Kırmızı-beyazlı ekip, Hatayspor'u deplasmanda mağlup ederek alt sıralar ile arasındaki puan farkını açmak istiyor.
Karadeniz ekibinde kart cezalısı Marius Mouandilmadji dışında eksik oyuncu bulunmuyor.
Ligin ilk devresinde iki takım arasında oynanan karşılaşmayı, Yılport Samsunspor 2-1 kazanmıştı.