Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeleri ne olacak? İlk bilgiler gelmeye başladı

Gözler vereceği müjdelerde! İlk bilgiler gelmeye başladı
Mersin'de fare zehri faciası: 2 çocuğun hayatını kaybettiği eve ekipler özel kıyafetle girdi

Mersin'de fare zehri faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti
En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı 14 bin 469 liraya yükseltildi

En düşük emekli maaşına zam! Rakamı Bakan Işıkhan duyurdu
Şehit aileleri, MHP İl Başkanlığı önüne 'Yakışmadı' yazılı siyah çelenk bıraktı

Bahçeli'yi kızdıracak protesto

Yılmaz Vural, Süper Lig ekibinin başına geçiyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk futbolunun efsane ismi teknik direktör Yılmaz Vural, Trendyol Süper Lig'e geri dönmek için gün sayıyor. Başkan Levent Mıstıkoğlu'nun görevi bırakmasının ardından yeni başkanını seçecek olan Hatayspor'da başkanlığa aday olan eski başkanlardan Mehmet Şaşmaz, seçildiği takdirde anlaşmaya vardıkları Yılmaz Vural ile çalışacak.

Türk futbolunun önde gelen teknik direktörlerinden Yılmaz Vural, Trendyol Süper Lig'e geri dönüyor. Başlan Levent Mıstıkoğlu'nun istifası sonrası seçime gidecek olan Hatayspor'da başkanlığa aday olan eski başkanlardan Mehmet Şaşmaz'ın yönetim kurulu listesinde bulunan Antalyalı iş insanı Mehmet Ali Gürboğa, seçilmeleri durumunda teknik direktörlük için Yılmaz Vural'la anlaştıklarını söyledi.

"HEDEFİMİZ HATAYSPOR'U LİGDE TUTMAK"

Gürboğa, yaptığı açıklamada, Hatayspor'un 10 Ocak'ta gerçekleştirilecek olağanüstü kongresi öncesinde başkan adaylığını açıklayan iş insanı Mehmet Şaşmaz'ın yönetim kurulu listesinde yer aldığını ifade etti.Genel kurula kısa bir süre kaldığını ve büyük ihtimalle tek liste ile seçime gidileceğini belirten Gürboğa, "Birinci hedefimiz Hatayspor'u ligde tutmak. İkincisi de Hataylı taraftarlarımıza, halkımıza tekrar futbol heyecanını getirip yaşanan acıları unutturmak istiyoruz" dedi.

"YILMAZ VURAL İLE ANLAŞTIK"

Teknik direktörlük için Portekiz, Almanya ve Türkiye'de çeşitli görüşmeler yaptıklarını anlatan Gürboğa, "Türkiye'nin deneyimli, karizmatik ve başarılı teknik direktörü Yılmaz Vural ile anlaştık. 10 Ocak'ta kongrede göreve seçildiğimiz zaman hemen Yılmaz hocam ile çalışmaya başlayacağız" diye konuştu.

"6-7 TRANSFER YAPACAĞIZ"

Gürboğa, Hatayspor'un transfer yasağını dün itibarıyla kaldırdıklarını ve en az 6-7 transfer yapacaklarını kaydetti. Göreve gelmeleri halinde yönetim kurulunda altyapıdan sorumlu başkan yardımcısı olarak çalışacağını dile getiren Gürboğa, "Hataylı ve Hatay çevresindeki gençlerimize sahip çıkıp, onların önümüzdeki yıllarda Hatayspor'da süre almasını istiyoruz" ifadesini kullandı.

Yılmaz Vural, Süper Lig ekibinin başına geçiyor
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
img

O sahneyi çekerken 16 bardak süt içmiş! Sebebini böyle açıkladı
img

Görüntü uzmanların her gün uyarı üstüne uyarı yaptığı ilimizden
img

Bahçeli'yi kızdıracak protesto
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

Yılmaz hoca mobil teknik direktör gibi çantası sırtında bekliyor ufak bi sinyal hoop orada olmadı geri dön bekle oradan bir el sallama hoop orada o da haklı boş durmak zor biraz gelri de olur bereket versin

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıArif İnanç:

Sayın Başkan, bir dost tavsiyesi Size. Öncelikle Erce Kardeşler, Abubakar gibi oyuncuların artistik hareketlerden, vakit çalmaya çalışmalarını bırakmalarını sağlayınız lütfen. Her takım da bu tip oyuncular dan çok var. VAR hakemlerinin uyarıları çok önemli. Bir de hakemi kandırmaya yönelik hareketlerde ikaz edip izletirseniz ceza almaları sağlanır. Erce, eline dokunmuş gibi yada dokunsa da yerde çok başarılı 3 kere burgu hareketi ile, artistik patinaja katılmalı. Yazık.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM Parti'nin İmralı heyeti ile görüşen Fatih Erbakan'dan ilk sözler

DEM heyetiyle görüşen Fatih Erbakan'dan ilk sözler
Tuğçe Tayfur babasının cenazesinde küfürler etmişti! Yeğeni Şirin Gözalıcı olayla ilgili konuştu

Tuğçe Tayfur'un cenazede küfür ettiği kişi Şirin Gözalıcı değilmiş
Türkiye'nin tank satacağını duyunca küplere bindiler

Türkiye'nin tank satacağını duyunca küplere bindiler
43 bin TL'lik lambası kırık gelen Cem Yılmaz markayı ifşa etti!

Lambası kırık gelen Cem Yılmaz markayı ifşa etti
Ülkeyi karıştıran cinsel içerik videosu! Polis memuru görevden alındı

Ülkeyi karıştıran cinsel içerik videosu! Polis memuru görevden alındı
Yeşilçam oyuncusu Coşkun Göğen'in eşi kansere yenik düştü

Kızını kaybeden Coşkun Göğen'i yıkan bir acı daha

Son Dakika Haberleri

Atakan Yılmaz neden gözaltına alındı, Atakan Yılmaz kimdir? Hudutsuz Sevda Miray Daner diziden ayrılıyor mu 2025? Zeynep öldü mü? Genel Af çıkacak mı 2025? ATV Beşiktaş Sivasspor maçı nasıl izlenir? ATV canlı izle! (SİVASSPOR BEŞİKTAŞ) ATV canlı maç donmadan ve şifresiz link MasterChef Beyza kardeşi kim, adı ne? Sivasspor Beşiktaş ne maçı, lig maçı mı, kupa maçı mı? Sivasspor Beşiktaş CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Sivasspor Beşiktaş maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? KOSKİ Konya su kesintisi! 7-8 Ocak Karatay, Meram, Ereğli su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, Nizip, İslahiye 7-8 Ocak GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.