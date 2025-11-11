Haberler

Yılmaz Vural Arda Güler'in babasını "Sakın" diyerek uyarmış

Yılmaz Vural Arda Güler'in babasını 'Sakın' diyerek uyarmış
Türk futbolunun duayen teknik direktörlerinden Yılmaz Vural, Haberler.com Spor'a yaptığı özel açıklamalarda dikkat çeken ifadeler kullandı. Vural, Real Madrid'de forma giyen milli yıldız Arda Güler'in babası Ümit Güler'le arasında geçen diyaloğu ilk kez anlattı.

  • Yılmaz Vural, Arda Güler'in babası Ümit Güler'e, Arda'nın Real Madrid A takımında kalmasını ve sabretmesini tavsiye etti.
  • Yılmaz Vural, Arda Güler'in 19 yaşında Real Madrid A takımında oynamasını büyük bir başarı olarak değerlendirdi.
  • Yılmaz Vural, Arda Güler'in yeteneğiyle Avrupa'nın en özel futbolcuları arasında olduğunu ifade etti.

Türk futbolunun en renkli ve en deneyimli teknik direktörlerinden Yılmaz Vural, Haberler.com Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Sunucumuz Dilşad Özcan ve konuğumuz Spor Yazarı Alper Kınar'ın sorularını yanıtlayan Vural, Türk futbolunun yönetiminden milli takıma, Sergen Yalçın'dan Arda Güler'e kadar birçok konuda çarpıcı ifadeler kullandı.

"ARDA GÜLER BU ÜLKENİN GURURU"

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan milli yıldızımız Arda Güler hakkında konuşan Vural, genç yıldızın yeteneğiyle Avrupa'nın en özel futbolcuları arasında olduğunu belirterek, "Çocuk alıyor, veriyor, içeri kat ediyor. Gerçekten seyrettikçe keyif alıyorum" dedi.

"ARDA BURADA, REAL MADRİD'DE! NE DİYORSUN YA?"

Açıklamalarına devam eden Yılmaz Vural, Arda Güler'in babası Ümit Güler ile yaptığı konuşmayı da ilk kez paylaştı. Vural, "Babası buradaydı. Sohbet ederken bana, 'Hocam ne yapsak ya? Arsenal falan da istiyordu' dedi. Ben de dedim ki, 'Sakın ola elleme! Bu çocuk Real Madrid'in A takımında, 19 yaşında. Üç dakika, beş dakika bile oynasa çok büyük şey. Sen ne diyorsun ya? Sakın oynamayın. Sabredin" ifadelerini kullandı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
