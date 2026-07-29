Haberler

Yılmaz Ceylan’ın tercihi Karşıyaka oldu

Yılmaz Ceylan’ın tercihi Karşıyaka oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karşıyaka’nın transfer yasağını kaldırması halinde kadrosuna katmak istediği 26 yaşındaki kanat oyuncusu Yılmaz Ceylan, gelen teklifleri reddederek yeşil-kırmızılı formayı giymek istediğini bildirdi.

Karşıyaka'nın transfer yasağını kaldırması halinde kadrosuna katmak istediği 26 yaşındaki kanat oyuncusu Yılmaz Ceylan, gelen teklifleri reddederek yeşil-kırmızılı formayı giymek istediğini bildirdi.

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz sezondan birçok oyuncusunu kadrosunda tutmayı başaran yeşil-kırmızılı ekip, Teknik Direktör Burhanettin Basatemür'ün raporları doğrultusunda yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Ancak eski futbolcularına olan borçları nedeniyle transfer yasağı bulunan Karşıyaka, bu oyuncularla görüşerek gerekli ödemeleri yapıp yasağı kaldırmayı hedefliyor. 2026-2027 dönemi için birçok futbolcuyla sözlü anlaşmaya varan İzmir temsilcisinde, altyapıdan yetişen Yılmaz Ceylan da takımla birlikte antrenmanlara çıkıyor.

26 yaşındaki kanat oyuncusuna birçok kulüp ilgi gösterirken, Yılmaz Ceylan tercihini Karşıyaka'dan yana kullandı. Kendisine gelen teklifleri geri çeviren deneyimli futbolcu, yeni sezonda yeşil-kırmızılı formayı giymek istediğini bu kulüplere iletti.

Futbola Karşıyaka altyapısında başlayan Yılmaz Ceylan, 2022-2023 sezonunun devre arasında yeniden Kaf-Kaf'a dönmüş, yarım sezon forma giydikten sonra takımdan ayrılmıştı. Geçtiğimiz sezon Şanlıurfaspor'da mücadele eden kanat oyuncusu, 12 karşılaşmada görev alarak 1 gol kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Muğla'da orman yangını! Evler tahliye edildi, iki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı

Tatil cenneti yanıyor! İki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı
Gözaltına alınan Sinem Dedetaş'ı zora sokacak ifade: Makam odasında teslim etmiş

Bu sabah evinden alınan Sinem Dedetaş'ı zora sokacak itiraf

Milyonları ilgilendiren yeni uygulama: Maaşlardan kesinti dönemi başlıyor

Milyonları ilgilendiren yeni uygulama: Maaşlardan kesinti yapılacak

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

6 bin jandarma ile 24 ilde operasyon: 138 şüpheli yakalandı

6 bin jandarma ile dev operasyon! Ağır darbe vuruldu
Görüntü Türkiye'den! Elektrikli araç sahiplerini endişelendiren olay

Görüntü Türkiye'den! Elektrikli araç sahiplerini endişelendiren olay
Lüks otel odasından cezaevine! Milletin parasıyla keyif çatarken yakalandı

Lüks otel odasından cezaevine! Milletin parasıyla keyif çatıyordu

Otomotiv devi krizin pençesinde: Binlerce çalışanı işten çıkaracak

Otomotiv devi krizin pençesinde: Binlerce çalışan işsiz kalacak
Ünlü model kumsalda koşarken zor anlar yaşadı! Firikik vermekten kurtulamadı

Ünlü model kumsalda koşarken zor anlar yaşadı! Firikik vermekten kurtulamadı
İşten 10 dakika erken çıktı! Patronun attığı mesajı görünce şoke oldu

İşten 10 dakika erken çıktı! Patronun attığı mesajı görünce şoke oldu
e-Devlet'ten bomba bir hizmet daha! Tüm hesaplar tek ekrana toplandı

e-Devlet'ten bomba bir hizmet daha! Herkes aynı ekrana akın ediyor