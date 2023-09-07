SPOR Ersan Ercan Yılın en büyük bilardo organizasyonu Ankara'da başladı

'İnşallah dünya şampiyonlukları yaşayarak ülkemize bu gururu yaşatırız'

Alper ŞAŞMAZANKARA, (DHA)- TÜRKİYE Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, Bundan önceki yıllarda bir çok dünya şampiyonumuz var ve bu şampiyonada da kendi ülkemizde, kendi şehrimizde madalyaları toplar, inşallah dünya şampiyonlukları yaşayarak ülkemize bu gururu yaşatırız dedi.

3 Bant Dünya Bilardo Şampiyonası, Ankara'da devam ediyor. Türkiye Bilardo Federasyonu ev sahipliğinde 06-23 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek olan şampiyona erkekler, kadınlar, gençler ve artistik kategorilerinden oluşuyor. 3 Bant Bilardo Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi Erkekler kategorisinde; Tayfun Taşdemir, Berkay Karakurt, Tolgahan Kiraz ve Ömer Karakurt, Kadınlar kategorisinde Gülşen Degener, Güzin Müjde Karakaşlı ve Gençler kategorisinde Burak Haşhaş, Denizcan Akkoca, Abdullah Kaya, Alptekin Canözkan, Hakan Görgüç temsil ediyor. Artistik Bilardo Dünya Şampiyonası'nda ise Barış Cin, Mehmet Sezer, Serdar Gümüş, Hacı Arap Yaman ve Tuncay Gülay temsil ediyor.

YILIN EN BÜYÜK BİLARDO ORGANİZASYONU

75'incisi yapılan Dünya Bilardo Şampiyonası'na ilişkin Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulunan Türkiye Bilardo Federasyonu (TBF) Başkanı Ersan Ercan, toplam 25 ülkeden 128 sporcunun katılım sağladığını söyledi. Yılın en büyük bilardo organizasyonu olduğunu kaydeden Ercan, Bundan önceki yıllarda bir çok dünya şampiyonumuz var ve bu şampiyonada da kendi ülkemizde, kendi şehrimizde madalyaları toplar, inşallah dünya şampiyonlukları yaşayarak ülkemize bu gururu yaşatırız. Şampiyonanın erkekler kategorsinde maçları dün başladı, Pazar gününe kadar devam edecek. Pazartesi günü de saat 1600'da finalimiz var. Geçen senenin şampiyonu Türkiye'ydi, bu sene de inşallah altın madalyayı ve şampiyonluk kupasını Türkiye'de bırakırız dedi.

Turnuvanın gerçekleştirildiği tesisin dünyanın en büyük ve modern uluslararası bilardo tesisi olduğunu belirten Ercan, Bu nedenle dünya şampiyonasının buraya alınmasında en büyük faktörlerden biri. Tüm dünyanın beğendiği ve takdir ettiği bir tesis. Bu tesiste daha önce dünya kupaları oynandı ama dünya şampiyonası ilk defa oynanıyor. Bu gururu yaşamak ve başarılarla dolu bir şampiyona geçirmek en büyük hedefimiz diye konuştu.