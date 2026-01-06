Haberler

Yıldız isimden bomba Arda Turan itirafı: Puro ve alkolle...
Güncelleme:
Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan'ın Eyüpspor'dan öğrencisi Jonjo Shelvey, Arda Turan hakkında çarpıcı sözler söyledi. Shelvey, Arda'nın ofiste puro ve alkolle vakit geçirdiğini anlatırken "Deliydi, bildiğin manyak" ifadelerini kullandı.

  • Jonjo Shelvey, Arda Turan'ın ofisinde viski içtiğini ve antrenman sonrası ayaklar masada puro ve viski keyfi yaptığını söyledi.
  • Jonjo Shelvey, Arda Turan'ın kendisine sürekli 'seni seviyorum' dediğini belirtti.
  • Jonjo Shelvey, Arda Turan için 'deliydi' ve 'bildiğin manyak' ifadelerini kullandı.

Eyüpspor'da Arda Turan'la birlikte çalışan Jonjo Shelvey'nin sözleri gündem oldu. Jonjo Shelvey, o dönem Eyüpspor'un teknik direktörü olan Arda Turan'la yaşadığı anları anlattı. Shelvey'nin kullandığı ifadeler kısa sürede sosyal medyada gündeme oturdu.

"ARDA TURAN DELİYDİ, BİLDİĞİN MANYAK!"

Shelvey, Arda Turan için "deliydi" ve "bildiğin manyak" sözlerini kullandı. İngiliz futbolcu, Arda'nın kendisine sürekli sevgi gösterdiğini söyleyerek, "Ofisine girerdim, 'John, seni seviyorum, seni seviyorum' derdi" ifadelerini paylaştı. Shelvey'nin anlatımına göre Arda Turan'ın ofisindeki atmosfer de oldukça dikkat çekiciydi. Shelvey, Arda'nın viskiye düşkün olduğunu söylerken, "Bana viski var mı?' derdi. Çünkü viskiye abanıyordu" dedi.

"İNGİLTERE'DE BÖYLE BİR ŞEY HİÇ GÖRMEMİŞTİM"

İngiliz futbolcu, antrenman sonrası Arda Turan'ın "ayaklar masada" şekilde puro ve viski keyfi yaptığını anlattı. Shelvey, yaşadıklarını şaşkınlıkla aktardı ve bu tarz bir ortamı İngiltere'de hiç görmediğini, "İngiltere'de böyle bir şey hiç görmemiştim" ifadeleriyle vurguladı.

