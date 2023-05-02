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Yıldız futbolcuyu görünce göz yaşlarına hakim olamadı! Fenerbahçe'ye, Sivas'ta özel karşılama

Spor Haberleri

Ligde zirve yarışı veren Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacağı maç için Sivas'a geldi. Sarı-lacivertli takımı bekleyen taraftarlardan bir tanesi Arda Güler'i görünce gözyaşlarına hakim olamadı.

Fenerbahçe, son hafta ligde mağlup ettiği Sivasspor ile Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında kozlarını paylaşacak. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak maçta Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

ARDA GÜLER'İ GÖRÜNCE DUYGULANDI

Sivas'a gelen Fenerbahçe kafilesini bir grup taraftar karşıladı. Taraftarlar, sevgi gösterisinde bulundukları futbolculara çiçek verdi. Takımı bekleyen minik bir taraftar, Arda Güler'i görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Serdar Dursun, daha sonra minik taraftarı takım otobüsüne götürdü ve futbolcularla tanıştırdı.

Yıldız futbolcuyu görünce göz yaşlarına hakim olamadı! Fenerbahçe'ye, Sivas'ta özel karşılama

Yıldız futbolcuyu görünce göz yaşlarına hakim olamadı! Fenerbahçe'ye, Sivas'ta özel karşılama

Yıldız futbolcuyu görünce göz yaşlarına hakim olamadı! Fenerbahçe'ye, Sivas'ta özel karşılama

FENERBAHÇE'YE COŞKULU KARŞILAMA

Kafileyi taşıyan takım otobüsü, taraftarların tezahüratları eşliğinde havalimanından ayrıldı. Sarı-lacivertli takım, buradan kamp yapacağı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.

Yıldız futbolcuyu görünce göz yaşlarına hakim olamadı! Fenerbahçe'ye, Sivas'ta özel karşılama

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Fenerbahçe Arda Güler Sivasspor Spor Haberler

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