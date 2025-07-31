Yıldız futbolcunun cinsel organını köpek ısırdı

Yıldız futbolcunun cinsel organını köpek ısırdı
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Barcelona ve Roma gibi dev kulüplerde forma giyen İspanyol futbolcu Carles Perez, köpekler arasında çıkan bir kavgayı ayırmaya çalışırken talihsiz bir kaza yaşadı. Perez, bir köpek tarafından cinsel organından ısırıldı ve ciddi bir yara aldı. Yunan medyası, Perez'in durumunun ciddi olduğunu ve hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Daha önce Barcelona ve Roma formalarını da giyen Carles Perez, talihsiz bir kaza yaşadı.

CİNSEL ORGANINI KÖPEK ISIRDI

İspanyol yıldızın cinsel organını köpek ısırdı ve oyuncu hastanelik oldu. Aris'in yaz transferi, İspanyol futbolcu Carles Perez, iki köpeği ayırmaya çalışırken bir köpek tarafından ısırıldı ve cinsel organında büyük bir kesik oluştu. Yunan medyasına göre, Perez ciddi bir durumda hastaneye kaldırıldı.

Yunan basınının 'durumu ağır ve kritik bir ameliyat olacak' açıklamasının ardından 27 yaşındaki futbolcu Katalan basınına konuştu. Carles Perez, Katalan basınına yaptığı açıklamada, Yunan tarafında ilk yazılanların aksine, sadece dikiş atılması gerektiğini, durumunun ciddi olmadığını ve ağır bir ameliyat olması gerekmediğini ifade etti.

Yıldız futbolcunun cinsel organını köpek ısırdı

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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