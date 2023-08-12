- Yetiştirme yurdundan uluslararası güreş şampiyonluklarına

SAMSUN - Yetiştirme yurdunda başladığı grekoromen güreşte Dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonlukları kazanan milli sporcunun yeni hedefi ise olimpiyat şampiyonluğu.

Ordu'da dünyaya geldiğini, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı yetiştirme yurdunda büyüdüğünü ifade eden milli güreşçi 29 yaşındaki Fatih Başköy, genç yaşında atıldığı güreş mücadelesinde uluslararası şampiyonluklarla devam ediyor. Grekoromen güreş sporunun yanı sıra bir lisede aktif olarak beden öğretmenliği görevine devam ettiğini belirten milli güreşçi Fatih Başköy, bundan sonraki en büyük hedefinin olimpiyat şampiyonluğu olduğunu belirterek, "En büyük hedefim bir Türk güreşçisi olarak olimpiyatlarda ülkemin bayrağını göndere çekip İstiklal Marşımızı okumaktır" dedi.

Güreş hayatına nasıl başladığını anlatan milli güreşçi Fatih Başköy, "Üniversiteden beden eğitimi öğretmenliği mezunu oldum ve aynı zamanda güreş hayatıma devam etmekteyim. Asarcık ilçesinde Şehit Zafer Akkuş Anadolu Lisesi'nde beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Bursa Büyükşehir Belediyesi Kulübü'nde grekoromen güreşte 97 kilo ile gücüm yettiğince hedeflerim doğrultusunda güreş hayatıma devam ediyorum. Güreş hayatım yetiştirme yurdundaki hocalarımın tavsiyesi ile çok küçük yaşta başladı. Daha farklı spor seçenekleri vardı ama ben hiperaktif ve hafif kilolu bir çocuk olduğum için ve mücadele ruhu daha yüksek bir spor olduğu için güreşi seçtim. Hocalarımızın da doğru yönlendirmesi ile beraber yaklaşık 17-18 senedir güreş sporuyla haşır neşir olduk. 10 senede A takım düzeyinde bu spor ile ilgileniyorum" diye konuştu.

"Uluslararası şampiyonluklar kazandım"

Grekoromen güreş dalında elde ettiği başarılardan bahseden Fatih Başköy, "Şu ana kadar hem ulusal hem de uluslararası madalyalar edindim. Ama benim için en başta yetiştirme yurdu bünyesinde aldığım ilk madalyam miniklerde Türkiye üçüncülüğüydü. Bu bizim kurumumuz ve bakanlığımız adına çok güzel bir başarıydı. Ondan sonra tabii hem yurt içi hem yurt dışı uluslararası müsabakalarda şampiyonluklar, bunun peşine gelen sırada da gençler dünya üçüncülüğü, 23 yaş altı Avrupa şampiyonluğu, tekrar 23 yaş altı Avrupa üçüncülüğü ve 23 yaş altı Avrupa şampiyonlukları gibi madalyalar kazandım. Bunun yanı sıra eğitim öğretim hayatıma devam ederken de 2 defa üniversitelerarası dünya şampiyonu oldum" şeklinde konuştu.

"En büyük hedefim olimpiyat şampiyonluğu"

Grekoromen güreş dalında ilerideki hedefleri hakkında konuşan Başköy, "Bundan sonraki en büyük hedefim bir Türk güreşçisi olarak olimpiyatlarda ülkemin bayrağını en yükseklere çekip İstiklal Marşımızı okumaktır. En büyük hedefim bu şekilde olimpiyat şampiyonluğudur. İnşallah gücümüz yettiğince bu hedef doğrultusunda ilerlemek için elimizden geleni yapacağız. Sezon başlarında ilk önce Türkiye şampiyonası yapılmaktadır. Peşine Türkiye şampiyonasında alınan dereceye göre ilk 4'e girilmesi takdirinde milli takım kampına davet ediliyoruz. Sonra uluslararası müsabakalarda kilodaki en iyi sporcu belirlenip ülkemizi temsil etmek adına Avrupa ve Dünya şampiyonasına götürülüyor. Ben de şu anda yarışın en başı olan Türkiye şampiyonasına hazırlanıyorum" açıklamalarında bulundu.

29 yaşındaki milli güreşçi Fatih Başköy, grekoromen güreş dalında Dünya U23 Şampiyonası'nda 1 bronz madalya, Avrupa U23 Şampiyonası'nda altın ve bronz madalya, Dünya Gençler Şampiyonası'nda 1 bronz madalya, Dünya Üniversite Şampiyonası'nda ise 2 kez altın madalya kazandı.