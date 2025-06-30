Yetiştiği kulübün profesyonel sözleşme teklifini kabul etmedi, Süper Lig ekibiyle anlaştı

TFF 3. Lig'e düşen Altay'a bir kötü haber de takımının genç stoperi Yunus Efe Sarıkaya'nın geldi.

PROFESYONEL SÖZLEŞME TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİ

Yeni Asır'da yer alan habere göre; Altay Kulübü, Futbola Altay'da başlayıp İlkadımspor ve Bornovagücü kulüplerinde de oynayan, bir dönem Galatasaray'ın da ilgilendiği 19 yaşındaki stoper Yunus Efe Sarıkaya'ya profesyonel sözleşme teklif etti.

Haberde, Altay'ın profesyonel sözleşmenin yanı sıra oyuncuya 4 milyon TL'lik bir teklif yaptığı ancak Yunus Efe'nin bu teklife sıcak bakmadığı, yönetimle yaptığı görüşmede kendisine 1. Lig'den kulüplerin talip olduğunu ifade ederek anlaşmaya yanaşmadığı ileri sürüldü.

ALANYASPOR'LA ANLAŞTI

Öte yandan genç futbolcunun Süper Lig ekibi Corendon Alanyaspor ile anlaşmaya vardığı belirtildi. Yunus Efe'nin Akdeniz ekibine imza atması halinde Altay bu transferden bonservis ücreti kazanamayacak. İzmir temsilcisi sadece yetiştirme bedelinden pay alacak.

32 MAÇTA GÖREV ALDI

Ocak ayında U19 Milli Takımı'nın hazırlık kampına da katılan Yunus Efe, Altay formasıyla geçen sezon 2. Lig'de 32 karşılaşmada görev alırken, 1 de gol attı.