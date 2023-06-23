Edirne Yeşilay Spor Kulübü bünyesindeki Yeşilbis Bisiklet Topluluğu, Batı Trakya'ya bisiklet turu gerçekleştirdi. Türkiye Yeşilay Cemiyeti Marmara Bölge Koordinatörü Sebahattin Bilgiç ve aralarında yönetim kurulu üyelerinin de bulunduğu 13 bisikletli, Batı Trakya'ya geldi. Bisikletliler, Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal'ı ziyaret etti.

Edirne Yeşilay Spor Kulübü bünyesindeki Yeşilbis Bisiklet Topluluğu, Batı Trakya'ya bisiklet turu gerçekleştirdi.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Marmara Bölge Koordinatörü Sebahattin Bilgiç ve aralarında yönetim kurulu üyelerinin de bulunduğu 13 bisikletli, Batı Trakya'ya geldi.

Bisikletliler, Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal'ı ziyaret etti.

Ünal'a forma hediye eden topluluk, Batı Trakya ve soydaşların durumu hakkında bilgi aldı.

Bilgiç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Batı Trakya'daki Evlad-ı Fatihan'ı" ziyaret etmek için bisiklet turu düzenlediklerini belirtti.

Yeşilay'ın alkol, tütün, kumar, madde bağımlılığı ve teknoloji bağımlılığı üzerine bilinçlendirme çalışmaları yaptığını anımsatan Bilgiç, bağımlı ve bağımlı yakınlarına da psikososyal destek verdiklerini söyledi.

Bilgiç, bisiklet sporunu topluma sevdirmeyi çalıştıklarını kaydederek, Yeşilay Spor Kulübü vasıtasıyla başta gençlere ve çocuklara olmak üzere toplumun tüm kesimine sportif ve kültürel faaliyetlerle sağlıklı yaşam hakkında önerilerde bulunduklarını ifade etti.

Son olarak Kozlukebir Belediye Başkanı Rıdvan Ahmet ve Batı Trakya İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneğini (BİHLİMDER) ziyaret eden cemiyet üyeleri, Yeşilay ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.