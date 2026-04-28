Yeşilay, Marmaris'te 'Bağımsız Gelecek' için masa tenisi turnuvası düzenledi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde "Hepimiz İçin Bağımsız Gelecek" projesi kapsamında ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik masa tenisi turnuvası düzenlenecek. Ortaokullar arası müsabakalar 4-8 Mayıs, liseler arası müsabakalar ise 8-10 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Turnuva öncesinde İçmeler'de bir tesiste düzenlenen tanıtım toplantısına Yeşilay Muğla İl Başkanı Şenol Şengür, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Aksel, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Burak Üstündağ ile ilçedeki kurum ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Toplantıda konuşan Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Muğla Valisi İdris Akbıyık tarafından 2026 yılının "Gençlik Yılı" ilan edildiğini hatırlatarak, projenin bu vizyonla örtüştüğünü ifade etti.

Toplantıda bağımlılıkla mücadelenin yalnızca madde bağımlılığı ile sınırlı olmadığına dikkat çekilerek, özellikle dijital bağımlılıkla mücadele konusunda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi. Yeşilay Muğla İl Başkanı Şenol Şengür, toplum sağlığı açısından aile yapısının önemine vurgu yaparak dijital bağımlılıkla erken yaşta mücadelenin gerekliliğine dikkat çekti.

Kaymakam Nurullah Kaya ise yaptığı konuşmada, bağımlılıkla mücadelenin tüm toplum kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğunu belirterek, "Hepimiz İçin Bağımsız Gelecek" projesinin çocuk ve gençlerin sağlıklı, bilinçli ve bağımlılıklardan uzak bireyler olarak yetişmesini hedefleyen kapsamlı bir çalışma olduğunu söyledi.

Projenin yalnızca akademik başarıyı değil, öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif gelişimini de desteklediğini kaydeden Kaya, sporun birleştirici gücüyle düzenlenen masa tenisi turnuvalarının gençleri sağlıklı yaşam alışkanlıklarına yönlendirdiğini ifade etti.

2024-2025 eğitim öğretim yılında ilçede başarıyla uygulanan proje kapsamında binlerce öğrenciye ulaşıldığını belirten Kaymakam Kaya, 2025-2026 eğitim öğretim yılı itibarıyla liselerin de projeye dahil edildiğini ve daha geniş bir kitleye ulaşılmasının hedeflendiğini dile getirdi.

Toplantıda ayrıca, turnuva finalinin ardından 15 Mayıs'ta Günücek Milli Parkı'nda düzenlenmesi planlanan gençlik şöleni hakkında da katılımcılara bilgi verildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı