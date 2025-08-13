Yerli Yaka Kameraları Trendyol Süper Lig ve 1. Lig'de Kullanılacak

Yerli Yaka Kameraları Trendyol Süper Lig ve 1. Lig'de Kullanılacak
Türk mühendisler tarafından geliştirilen ASELSAN ODAKAN Yaka Kamerası, Trendyol Süper Lig ve 1. Lig maçlarında kullanılmak üzere kurulumları tamamlandı. İlk uygulama Gaziantep FK - Galatasaray maçında yapıldı. Yaka kameraları, TFF temsilcilerinin ve 4. hakemlerin kayıt tutmasına olanak tanıyacak.

Türk mühendisler tarafından yerli ve milli olarak üretilen yaka kameraları Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig maçlarında kullanılacak.

Türk Savunma Sanayiinin önde gelen firmalarından olan ASELSAN tarafından üretilen ODAKAN Yaka Kamerası, ilk olarak 8 Ağustos tarihinde Gaziantep FK ile Galatasaray arasında oynanan sezonun açılış müsabakasında uygulandı. Gaziantep Stadyumu'ndaki maçta saha içi TFF temsilcisi yaka kamerası takarken, anlık görüntüler başarıyla kayıt altına alındı.

7 stadyumda kurulum tamamlandı

Kent güvenliği çözümleri kapsamında geliştirilerek Türkiye'de uzun yıllardır kullanımda olan ODAKAN Yaka Sisteminin, Türkiye Futbol Federasyonu ve ASELSAN iş birliğiyle Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de yer alan tüm kulüplerin stadyumlarında devreye alınması planlanıyor. İlk etapta İstanbul'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi, Beşiktaş Park ve Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin de aralarında bulunduğu 7 stadın yanı sıra Gaziantep Stadyumu'nda teknolojik kurulumlar tamamlandı.

4. hakemler de takacak, görüntüler 5 yıl saklanacak

Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de yaka kameraları, TFF temsilcilerinin dışında 4. hakemler tarafından da kullanılmaya başlanacak. ASELSAN ODAKAN Yaka Kamerası tarafından otomatik olarak çekilen sesli görüntü kayıtları 5 yıl süreyle TFF'nin dijital havuzunda saklanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
