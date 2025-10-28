Haberler

Yenişehir Belediyespor, Galatasaray'ı Yenerek Liderliğe Yükseldi

Güncelleme:
Türkiye Voleybol Federasyonu 2'nci Lig'de mücadele eden Yenişehir Belediyespor, 5'te 5 yaparak 1'inci Lig'e çıkma mücadelesine devam ediyor. Galatasaray'ı 3-2 yenerek liderliğe oturan takım, taraftar ve belediye başkanının desteği ile hedeflerini büyütüyor.

TÜRKİYE Voleybol Federasyonu 2'nci Lig'de mücadele eden ve 5 maçı da galibiyetle tamamlayan Yenişehir Belediyespor, 1'inci Lig'e çıkmak için mücadele ediyor.

Galatasaray'ı 3-2 mağlup ederek liderliğe oturan Yenişehir Belediyespor Voleybol Takımı, 1'inci Lig'e çıkmak için mücadele ederken, Yenişehir Belediyespor Başkanı Koray Aydın, taraftarın desteğini arkalarına aldıklarını belirterek, "İlçemiz halkı bizlere çok büyük destek veriyor. Takımda moraller yüksek. Bu hafta Galatasaray'ı yendik. Hedefimiz play-off maçlarına kalarak voleybolda 1'inci lige çıkmak istiyoruz. Şu ana kadar yenilmedik. Umarım bu şekilde devam ederiz. Başta taraftarımıza, her zaman yanımızda olan Belediye Başkanımız Ercan Özel başta olmak üzere, katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Belediye Başkanı Ercan Özel de "Yenişehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımımız, TVF 2'nci Lig'de güçlü rakibi Galatasaray'ı Yenişehir Kapalı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada 3-2 mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı. Bu gururu bize yaşatan tüm sporcularımızı, teknik ekibimizi ve tribünlerimizi tıklım tıklım doldurarak, takımımıza destek veren hemşehrilerimizi yürekten kutluyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
500
