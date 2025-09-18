Haberler

Yenilen takımın taraftarı yepyeni stadyuma böyle zarar verdi

Yenilen takımın taraftarı yepyeni stadyuma böyle zarar verdi
Güncelleme:
Yenilen takımın taraftarı yepyeni stadyuma böyle zarar verdi
Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda Niğde Belediyespor'un, sahasında 68 Aksarayspor ile oynadığı maçın ardından konuk ekip taraftarları yeni açılan 5 Şubat Stadyumu'nun tuvaletlerine zarar verdi.

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda Niğde Belediyespor ile 68 Aksarayspor, dün saat 19.00'da Niğde 5 Şubat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

KAYBETTİLER, YENİ AÇILAN STADA ZARAR VERDİLER

Maçın ardından centilmenliğe gölge düşüren görüntüler ortaya çıktı. Mağlup olan 68 Aksarayspor taraftarlarının, yeni açılan 5 Şubat Stadyumu'nun tuvaletlerine ciddi hasar verdiği belirlendi. Niğde Belediyespor yönetimi, kamu kaynaklarıyla inşa edilen modern tesise verilen bu zararı kınayarak, yaşananların spora ve centilmenlik ruhuna yakışmadığını vurguladı. Kulüp yetkilileri, benzer olayların bir daha yaşanmaması için gerekli girişimlerin başlatıldığını açıkladı.

Yenilen takımın taraftarı yepyeni stadyuma böyle zarar verdi

BAŞKAN ÖZDEMİR'DEN SERT TEPKİ

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tepkisini şu şekilde dile getirdi:

"Yakışmadı. Yenilgiyi hazmedemiyorsanız futbol izlemeyin, takım tutmayın, bu kadar basit. Ne geçti elinize kamu malına zarar vererek? Böyle insanlar futboldan men edilmeli, ağır cezalar uygulanmalı. Kamu malına, daha yeni yapılan bir stada yapılan bu çirkin saldırıyı kınıyor, yapanları milletimize ve Allah'a havale ediyorum" ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
