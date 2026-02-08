Haberler

Yeni transferler sahada! İşte Beşiktaş'ın Alanyaspor maçı 11'i
Güncelleme:
Beşiktaş, Süper Lig'in 21. haftasında Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

MAÇ SAAT 20.00'DE

Tüpraş Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak. Mücadelenin VAR koltuğunda Ümit Öztürk oturacak.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Cengiz, Cerny, Olaitan, Oh.

Alanyaspor: Vidotti, Lima, Aliti, Ümit, Makouta, Janvier, Duarte, Hadergjonaj, Hwang, Güven, Hagi.

