Yeni transferler sahada! İşte Beşiktaş'ın Alanyaspor maçı 11'i
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Tüpraş Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak. Mücadelenin VAR koltuğunda Ümit Öztürk oturacak.
Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Cengiz, Cerny, Olaitan, Oh.
Alanyaspor: Vidotti, Lima, Aliti, Ümit, Makouta, Janvier, Duarte, Hadergjonaj, Hwang, Güven, Hagi.