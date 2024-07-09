Yeni sezonda olmayacaklar! Okan Buruk, 5 yıldızın birden biletini kesti

Yeni sezon çalışmalarına 3 Temmuz'da başlayan son şampiyon Galatasaray, hazırlık döneminin ilk kampı için Avusturya'ya gitti. Kampa kalabalık bir kafileyle giden sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, kadro planlaması için çalışmalarını sürdürüyor.

YABANCI SAYISI 16'DAN 12'YE İNECEK

Türkiye Futbol Federasyonu yeni sezonda kadroda 12 yabancı futbolcuya izin verirken, Cimbom'un 16 yabancı oyuncusu bulunuyor. Bu nedenle Aslan, yapmayı planladığı transferleri de göz önüne alarak bu sayıyı 12'nin altına indirmesi gerekiyor.

5 İSİM YOLCU

TRT Spor'un haberine göre kafasındaki kadroyu yavaş yavaş şekillendiren teknik direktör Okan Buruk, Mathias Ross, Sergio Oliviera ve Alexandru Cicaldau yeni sezonda kadroda düşünmüyor. Beklentileri karşılayamayan Tete ve Yusuf Demir'i de kiralaması gündemde.

TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

Öte yandan sarı-kırmızılı yönetim, Hakim Ziyech ve Wilfried Zaha gibi önemli oyunculara iyi teklif gelmesi durumunda takımdan ayrılmalarına izin verebilir.

KAMP PROGRAMI

Galatasaray, ilk etap Avusturya kampında 3 hazırlık maçı oynayacak. Sarı kırmızılılar, 11 Temmuz'da Avusturya ekibi Lask ile karşılaşacak. Okan Buruk'un ekibi sonrasında 15 Temmuz'da Almanya temsilcisi Fortuna Düsseldorf ile mücadele edecek. 18 Temmuz'da Slovak ekibi Trecin ile hazırlık maçı yapacak Galatasaray, Avusturya kampını noktalayıp İstanbul'a dönecek. Sarı kırmızılılar, ikinci etap yurt dışı kampını ise 22-27 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Irdning bölgesinde yapacak. Galatasaray, bu süreçte de İtalyan takımları Lecce ve Parma ile karşılaşacak.