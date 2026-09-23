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Yeni sezon öncesi EuroLeague'de 11 şampiyonlukla Real Madrid zirvede yer alıyor

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2026-2027 sezonunun yarın başlayacağı Basketbol Avrupa Ligi'nde Real Madrid, 11 şampiyonlukla en başarılı takım konumunda. CSKA Moskova 8, Panathinaikos 7 şampiyonlukla takip ederken Anadolu Efes ve Fenerbahçe Tarfin 2'şer kez kupayı kazandı.

2026-2027 sezonunun perdesinin yarın açılacağı Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) 11 şampiyonlukla Real Madrid, turnuvanın en başarılı takımı olarak öne çıkıyor.

İspanya temsilcisi, 1958'den bu yana farklı isimler altında düzenlenen turnuvada 11 kez kupayı müzesine götürdü.

Avrupa Ligi'nde ilk şampiyonluğunu 1964 yılında elde eden Real Madrid, 1965, 1967, 1968, 1974, 1978, 1980, 1995, 2015, 2018 ve 2023'te zirvede yer aldı.

CSKA Moskova, 8 şampiyonluk yaşadı

Rus temsilcisi CSKA Moskova, 8 şampiyonlukla Avrupa Ligi'nin en başarılı ikinci takımı konumunda bulunuyor.

Organizasyonda ilk kez 1961 yılında zirveye çıkan CSKA Moskova, 1963, 1969, 1971, 2006, 2008, 2016 ve 2019'da kupayı müzesine götürdü.

Panathinaikos, kupayı 7 kez kazandı

Yunanistan temsilcisi, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 7 şampiyonluk yaşadı.

Turnuvada 8 kez final oynayan Panathinaikos, 1996, 2000, 2002, 2007, 2009, 2011 ve 2024 yıllarında kupayı müzesine götürdü.

Maccabi'nin 6 kez mutlu sona ulaştığı Avrupa Ligi'nde İtalya ekibi Varese 5, Yunanistan temsilcisi Olympiakos ise 4 şampiyonluk elde etti.

Türk ekipleri, 4 kez Avrupa'nın zirvesine çıktı

Basketbol Avrupa Ligi'nde Türk temsilcileri Anadolu Efes ile Fenerbahçe Tarfin, 2'şer şampiyonluk yaşadı.

Anadolu Efes, organizasyonda 2021 ve 2022'de kupayı müzesine götürdü.

Fenerbahçe ise Avrupa Ligi'nde 2017 ve 2025'te şampiyonluk ipini göğüsledi.

2001'de iki turnuva düzenlendi

Avrupa basketbolunda 2000-2001 sezonu, Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) ve Avrupa Basketbol Ligleri Birliği (ULEB) arasındaki anlaşmazlık nedeniyle iki ayrı organizasyona sahne oldu.

FIBA tarafından 20 takımla Suprolig düzenlenirken, ULEB ise 24 ekibin yer aldığı Avrupa Ligi'ni organize etti.

Suprolig'in Dörtlü Final organizasyonu Fransa'nın başkenti Paris'te oynandı. Finalde Panathinaikos'u 81-67 yenen Maccabi, şampiyon oldu.

Avrupa Ligi'nde ise 5 maçlık final serisinde TAU Ceramica'ya 3-2 üstünlük kuran Kinder Bologna mutlu sona ulaştı.

FIBA ve ULEB'in anlaşmasının ardından Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu, 2002 yılından itibaren Avrupa Ligi adıyla düzenlenmeye başlandı.

Dörtlü Final dönemi 1988'de başladı

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda Dörtlü Final (Final Four) sistemine 1988 yılında geçildi.

İlk yıllarda çift maç üzerinden yapılan finaller, daha sonra 1987'ye kadar tarafsız sahada tek müsabaka şeklinde oynandı.

EuroLeague'de 1988 yılından itibaren ise Dörtlü Final düzenlenmeye başlandı.

Avrupa Ligi'nin şampiyonları, finalistleri ve sonuçlar

Organizasyonda şampiyonluk yaşayan takımlar, finalistler ve final maçlarının sonuçları şöyle:

YılYerFinalSonuç
1958Riga/SofyaASK RİGA-Akademik Sofya86-81 / 84-71
1959Riga/SofyaASK RİGA-Akademik Sofya79-58 / 69-67
1960Tiflis/RigaASK RİGA-Dinamo Tiflis61-51 / 69-62
1961Riga/MoskovaCSKA MOSKOVA-ASK Riga61-66 / 87-62
1962CenevreDİNAMO TİFLİS-Real Madrid90-83
1963Madrid/MoskovaCSKA MOSKOVA-Real Madrid69-86 / 99-80
1964Brno/MadridREAL MADRİD-Spartak Brno99-110 / 84-64
1965Moskova/MadridREAL MADRİD-CSKA Moskova81-88 / 76-62
1966BolognaSİMMENTHAL MİLANO-Slavia Prag77-72
1967MadridREAL MADRİD-Simmenthal Milano91-83
1968LyonREAL MADRİD-Spartak Brno98-95
1969BarcelonaCSKA MOSKOVA-Real Madrid103-99
1970SaraybosnaIGNİS VARESE-CSKA Moskova79-74
1971AntwerpCSKA MOSKOVA-Ignis Varese67-53
1972Tel AvivIGNİS VARESE-Jugoplastica Split70-69
1973LiegeIGNİS VARESE-CSKA Moskova71-66
1974NantesREAL MADRİD-Ignis Varese84-82
1975AntwerpIGNİS VARESE-Real Madrid79-66
1976CenevreM. VARESE-Real Madrid81-74
1977BelgradMACCABİ TEL AVİV-Mobilgirgi Varese78-77
1978MünihREAL MADRİD-Mobilgirgi Varese75-67
1979GrenobleBOSNA SARAJEVO-Emerson Varese96-93
1980BerlinREAL MADRİD-Maccabi Tel Aviv89-85
1981StrasbourgMACCABİ TEL AVİV-S.Bologna80-79
1982KölnSQUİBB CANTU-Maccabi Tel Aviv86-80
1983GrenobleFORD CANTU-Billy Milano69-68
1984CenevreBANCO Dİ ROMA-Barcelona79-73
1985AtinaCİBONA ZAGREB-Real Madrid87-78
1986BudapeşteCİBONA ZAGREB-Zalgiris94-82
1987LozanTRACER MİLANO-Maccabi Tel Aviv71-69
1988GentPHİLİPS MİLANO-Maccabi Tel Aviv90-84
1989MünihJUGOPLASTİKA SPLİT-Maccabi Tel Aviv75-69
1990ZaragozaJUGOPLASTİKA SPLİT-Barcelona72-67
1991ParisPOP 84 SPLİT-Barcelona70-65
1992İstanbulPARTİZAN-Joventut Badalona71-70
1993AtinaCSP LİMOGES-Benetton Treviso59-55
1994Tel AvivJOVENTUT BADALONA-Olympiakos59-57
1995ZaragozaREAL MADRİD-Olympiakos73-61
1996ParisPANATHİNAİKOS-Barcelona67-66
1997RomaOLYMPİAKOS-Barcelona73-58
1998BarcelonaKİNDER BOLOGNA-AEK58-44
1999MünihZALGİRİS-Kinder Bologna82-74
2000SelanikPANATHİNAİKOS-Maccabi Tel Aviv73-67
2001Paris(Suprolig)MACCABİ TEL AVİV-Panathinaikos81-67
2001Bologna/VitoriaKİNDER BOLOGNA-TAU Ceramica65-78,94-73,80-60,79-96,82-74
2002BolognaPANATHİNAİKOS-Kinder Bologna89-83
2003BarcelonaBARCELONA-Benetton Treviso76-65
2004Tel AvivMACCABİ TEL AVİV-Skipper Bologna118-74
2005MoskovaMACCABİ TEL AVİV-TAU Ceramica90-78
2006PragCSKA MOSKOVA-Maccabi Tel Aviv73-69
2007AtinaPANATHİNAİKOS-CSKA Moskova93-91
2008MadridCSKA MOSKOVA-Maccabi Tel Aviv91-77
2009BerlinPANATHİNAİKOS-CSKA Moskova73-71
2010ParisBARCELONA-Olympiakos86-68
2011BarcelonaPANATHİNAİKOS-Maccabi Tel Aviv78-70
2012İstanbulOLYMPİAKOS-CSKA Moskova62-61
2013LondraOLYMPİAKOS-Real Madrid100-88
2014MilanoMACCABİ ELECTRA-Real Madrid98-86
2015MadridREAL MADRİD-Olympiakos78-59
2016BerlinCSKA MOSKOVA-Fenerbahçe101-96
2017İstanbulFENERBAHÇE-Olympiakos80-64
2018BelgradREAL MADRİD-Fenerbahçe85-80
2019VitoriaCSKA MOSKOVA-Anadolu Efes91-83
2021KölnANADOLU EFES-Barcelona86-81
2022BelgradANADOLU EFES-Real Madrid58-57
2023KaunasREAL MADRİD-Olympiakos79-78
2024BerlinPANATHİNAİKOS-Real Madrid95-80
2025Abu DabiFENERBAHÇE BEKO-Monaco81-70
2026AtinaOLYMPİAKOS-Real Madrid92-85
NOT: Avrupa Ligi'nde 2019-2020 sezonu, Kovid-19 salgını nedeniyle tamamlanamadı.

Kaynak: AA
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