Yeni Malatyaspor, Mardin 1969 Spor'a 2-1 Mağlup Oldu
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 5. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Mardin 1969 Spor'a 2-1 yenildi. Maçta Eray Şişman kırmızı kart görürken, Mardin 1969 Spor'dan Yalçın Kılınç son dakikada gol attı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 5. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında karşılaştığı Mardin 1969 Spor'a 2-1 mağlup oldu.
Hakemler: İbrahim Güner, Hasan Hüseyin Tetik, Eray Görgün,
Yeni Malatyaspor: Çınar Yıldızlı, Eray Şişman, Muhammed Göktürk Gök, Ömer Çağrı Ataş (Kerem Altunışık dk. 70), Mehmet Emin Taştan, Enes Nas, Burak Efe Yaz (Muhammed Mustafa Tatar dk. 88), Muhammet emir Ulusoy, Ferhat Canlı, Miraç Küçük (Kemalcan Esen dk. 65), Osman Katipoğlu
Mardin 1969 Spor: İsmail Cengiz, Nafican Yardımcı, Yalçın Kılınç, Mücahit Can Akçay, Bünyamin Balat (Osman Yıldırım dk. 86), Mehmet Mustafa Yıldızaç, Ahmet Ülük (Serdar Yiğit dk. 75), Mustafa Şengül, Özgür Sert (Abdullah Aydın dk. 86), Melih İnan (Mert Miraç Altıntaş dk. 58), Barış Sağır (Erol Can Akdağ dk. 75)
Goller: Miraç Küçük (dk.12) (Yeni Malatyaspor), Ahmet Ülük (dk. 23) (Mardin 1969 Spor), Yalçın Kılınç 90+7 (Mardin 1969 Spor)
Kırmızı kart: Eray Şişman (dk. 90+3) (Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Melih İnan (Mardin 1969 Spor), Mücahit Can Akçay (Mardin 1969 Spor), Burak Efe Yaz (Yeni Malatyaspor), Bünyamin Balat (Mardin 1969 Spor), Mert Miraç Atıntaş (Mardin 1969 Spor), Çınar Yıldızlı (Yeni Malatyaspor), İsmail Cengiz (Mardin 1969 Spor). Ferhat Canlı (Yeni Malatyaspor) - MALATYA