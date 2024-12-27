Üye Girişi
Haberler
Ağabey Enes Güran: Nevzat ile ilgili anlatacaklarıma şok olacaksınız
Enes Güran: Nevzat ile ilgili anlatacaklarıma şok olacaksınız
Sanık kürsüsüne gelen Nevzat Bahtiyar: Ben suçumu itiraf ediyorum
"Ben suçumu itiraf ediyorum"
Herkes bu sözleri konuşuyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Davutoğlu'na yeşil ışık mı yaktı?
Herkes bu sözleri konuşuyor! Davutoğlu'na yeşil ışık mı yaktı?
Erbakan, asgari ücreti nasıl 35 bin TL yapacaklarını anlattı
Erbakan, asgari ücreti nasıl 35 bin TL yapacaklarını anlattı

Yeni Malatyaspor, ligden çekilmeye hazırlanıyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'de zor günler geçiren ve -21 puanla ligin dibine demir atan Yeni Malatyaspor, ligden çekilme konusunda kararlı. Sarı-siyahlıların başkanı Şahin Altınok, TFF ve 1. Kulüpler Birliği ile görüştüklerini, gerekli imza çoğunluğunun sağlanması halinde ligden çekileceklerini duyurdu.

Trendyol 1. Lig'de -21 puanla son sırada yer alan Yeni Malatyaspor, ligden çekilmeye hazırlanıyor. Sarı siyahlı kulüp, çekilme talepleri için Türkiye Futbol Federasyonu ve 1. Lig Kulüpler Birliği ile görüştü.

ÇOĞUNLUK SAĞLANIRSA LİGDEN ÇEKİLECEKLER

Kulüp başkanı Şahin Altınok, yaptığı yazılı açıklamada, 1. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ile yaptıkları görüşmeden de olumlu bir netice aldıklarını kaydederek şu ifadeleri kullandı: "1. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ile bir görüşmemiz oldu. Kendilerinin de kulübümüzün içerisinde bulunduğu durumun farkında olması bizleri memnun etti. Görüştüğümüz diğer 1. Lig kulüpleri de 'destek oluruz' dedi. Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri, gerekli imza çoğunluğunun sağlanması durumunda talebimize olumlu yanıt vereceklerini bizimle paylaştılar" dedi.

Yeni Malatyaspor, ligden çekilmeye hazırlanıyor

"SEZON BAŞINDA DA SÖYLEDİK"

Sezon başından beri bu taleplerini dile getirdiklerini belirten Altınok, "Ama bazıları olayı ajite ettiğimizi düşündü. Gelip görülsün, tespit edilsin dedik kimse gelmedi. Sezon başından beri genç çocuklarla mücadele ediyoruz. Artık onlar da oynamak istemiyorlar ve kendilerine kulüp bulanlar birer ikişer gidiyor" ifadelerini kullandı.

Yeni Malatyaspor, ligden çekilmeye hazırlanıyor

"NEFES ALACAK DURUMDA DEĞİLİZ"

"Tesisi zarar görmüş, stadı haftalarca açılmamış, depremin en ağır şekilde etkilediği şehrin takımı olma yükümlülüğü üzerinde bulunan Yeni Malatyaspor Kulübü artık değil sahaya çıkmak, nefes bile alacak durumda değil" diyen başkan Altınok, "Bizim şansızlığımız iki büyük depremin ardında tam toparlandık dedikten sonra yeni depremlerle başa dönmemiz oldu. Buradan futbol kamuoyunun vicdanına sesleniyorum: Tek derdimiz ligde haklarımızın saklı kalması şartıyla adaletin tecelli etmesi" açıklamasını yaptı.

Yeni Malatyaspor, ligden çekilmeye hazırlanıyor
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
img

İran'dan 17 kenti kana bulayan kışkırtma: Hepsinin kafasını koparın
img

Asgari ücrete yapılan zam AK Partili vekilleri zora soktu
img

Yardım talebini reddeden Azerbaycan, 3 şey istedi
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarımehmet yıldırım:

Malatyalı olarak yazıyorum çekilin ne hakkı siz önce klubü 20 milyon Euro borça sokan adil gevrekten hesap sorun

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Deprem de yıkılan diğer 9 il keriz mi sadece Malatya'mı mağdur

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 yıldır konuştuğu sevgilisinin erkek olduğunu gören adam yıkıldı
3 yıldır konuştuğu sevgilisinin fotoğrafını görünce adeta yıkıldı
Kılıçdaroğlu'nun mal varlıklarına ve banka hesaplarına haciz konuldu
Mal varlıklarına ve banka hesaplarına haciz konuldu
Narin'in amcası Salim Güran: DEM'in yemek aracını köyden kovduk
Amca Salim Güran'dan duruşmaya damga vuran DEM Parti sözleri
Baykar 140 yıllık İtalyan devini satın aldı
Baykar, 140 yıllık İtalyan havacılık devini satın aldı
Bakanlık açıkladı: 2025'te ikramiyeler yasaklandı
Bakanlık açıkladı: 2025'te ikramiyeler yasaklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın otobüsünü durduran fotoğraf
Erdoğan'ın otobüsünü durduran fotoğraf! Herkes o ana kilitlendi

Son Dakika Haberleri

Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, Nizip, Şahinbey 28-29 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 28-29 Aralık Başakşehir, Beyoğlu, Esenyurt su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 28-29 Aralık Karatay, Meram, Selçuklu su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 28-29 Aralık Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Alanya, Kepez 28-29 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 28-29 Aralık Çukurova, Seyhan, Yüreğir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 28-29 Aralık Ödemiş, Kiraz, Dikili su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 28-29 Aralık Sincan, Altındağ, Yenimahalle su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 27 Aralık günün maçları nereden izlenir? 28 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Akrep, Terazi, Kova burcu yorumu! 28 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.