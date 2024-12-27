Trendyol 1. Lig'de -21 puanla son sırada yer alan Yeni Malatyaspor, ligden çekilmeye hazırlanıyor. Sarı siyahlı kulüp, çekilme talepleri için Türkiye Futbol Federasyonu ve 1. Lig Kulüpler Birliği ile görüştü.

ÇOĞUNLUK SAĞLANIRSA LİGDEN ÇEKİLECEKLER

Kulüp başkanı Şahin Altınok, yaptığı yazılı açıklamada, 1. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ile yaptıkları görüşmeden de olumlu bir netice aldıklarını kaydederek şu ifadeleri kullandı: "1. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ile bir görüşmemiz oldu. Kendilerinin de kulübümüzün içerisinde bulunduğu durumun farkında olması bizleri memnun etti. Görüştüğümüz diğer 1. Lig kulüpleri de 'destek oluruz' dedi. Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri, gerekli imza çoğunluğunun sağlanması durumunda talebimize olumlu yanıt vereceklerini bizimle paylaştılar" dedi.

"SEZON BAŞINDA DA SÖYLEDİK"

Sezon başından beri bu taleplerini dile getirdiklerini belirten Altınok, "Ama bazıları olayı ajite ettiğimizi düşündü. Gelip görülsün, tespit edilsin dedik kimse gelmedi. Sezon başından beri genç çocuklarla mücadele ediyoruz. Artık onlar da oynamak istemiyorlar ve kendilerine kulüp bulanlar birer ikişer gidiyor" ifadelerini kullandı.

"NEFES ALACAK DURUMDA DEĞİLİZ"

"Tesisi zarar görmüş, stadı haftalarca açılmamış, depremin en ağır şekilde etkilediği şehrin takımı olma yükümlülüğü üzerinde bulunan Yeni Malatyaspor Kulübü artık değil sahaya çıkmak, nefes bile alacak durumda değil" diyen başkan Altınok, "Bizim şansızlığımız iki büyük depremin ardında tam toparlandık dedikten sonra yeni depremlerle başa dönmemiz oldu. Buradan futbol kamuoyunun vicdanına sesleniyorum: Tek derdimiz ligde haklarımızın saklı kalması şartıyla adaletin tecelli etmesi" açıklamasını yaptı.