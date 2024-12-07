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Yeni Malatyaspor, ligden çekilmek istiyor

Yeni Malatyaspor, ligden çekilmek istiyor
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Trendyol 1. Lig'de henüz galibiyet ile tanışamayan Yeni Malatyaspor, ligden çekilmek istiyor. Kulüp başkanı Şahin Altınok, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüşerek ligden çekilme taleplerini yeniden iletti. Altınok, kentte devam eden depremler nedeniyle futbolcularının psikolojisinin bozulduğunu, bu nedenle ligden çekilmek istediklerini söyledi.

Trendyol 1. Lig'de kötü günler geçiren vehenüz galibiyeti bulunmayan Yeni Malatyaspor'u başkanı Şahin Altınok, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile bir görüşme gerçekleştirerek ligden çekilme taleplerini yineledi. Altınok, TFF'den gelen cevabı da paylaştı.

TFF BAŞKANI HACIOSMANOĞLU'NUN CEVABI

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Şahin Altınok, kentte depremlerin hala devam ettiğini belirterek, "Göreve geldikten hemen sonra şehirde yeni bir deprem yaşandı. Futbolcuların durumu ortada. Yaşanan deprem sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu ile hemen görüşme sağladım. Sayın başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'na yaşanan olumsuzluklar nedeni ile futbolcuların psikolojik durumlarını da düşünerek ısrarla bu ligde oynamak istemediğimizi ve haklarımız saklı kalmak kaydı ile ligden çekilmek istediğimi söyledim. Sayın Hacıosmanoğlu, "Bizler bunu yapamayız. Fikstür bozuluyor, kulüplerin bazıları istemiyor. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mücbir bir sebep ile derse kimse bir şey diyemez" cevabı verdi.

Yeni Malatyaspor, ligden çekilmek istiyor

"AĞABEYLİK, KARDEŞLİK İSTİYORUZ"

Aynı durumu Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak da söyledi. Biz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile bu konuyu Malatya'ya geldiğinde konuşarak çözüme ulaştırmak istiyoruz. Bizim bir babamız yok belki ama tüm siyasetçilerimiz ile belediye başkanlarımızdan bize ağabeylik, kardeşlik hangi vazifeyi üstleneceklerse onu istiyoruz" dedi.

TRANSFER YASAĞI VE 20 MİLYON DOLAR BORÇ VAR

Kulüp Başkanı Altınok, kulübün borçları ile alakalı da bilgilendirmelerde bulundu. Borçların ödenmesi durumunda dahi Haziran ayına kadar transfer yasaklarının olduğunu belirten Altınok, "Bu takımın borcu yaklaşık 20 milyon dolardır. Bunun yüzde 99'u 36 davamız olan futbolcularımızladır. 3 avukatımızı bu 36 dosya için çalışma yapması adına görevlendirdik. Ve bu futbolcular ile görüşmeler neticesinde borcun yaklaşık 10 milyon dolarlık kısmını neredeyse halletme aşamasına getirdik. Kalan borcu ise hep birlikte el ele vererek birlik ve beraberlik içerisinde kapatarak transfer yasağını ortadan kaldırıp önümüze bakmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Yeni Malatyaspor, ligden çekilmek istiyor

"FUTBOLCULAR TESİSTE KALMAK İSTEMİYOR"

AltInok, daha önce yaptığı açıklamada, gerek Malatyalı gerekse farklı şehirlerden gelen futbolcuların tesislerde kalmak istemediğini ŞU sözlerle ifade etmişti;

"Bu zorlu şartlar altında müsabakalara hazırlanmak, maçlara çıkmak zorunda kalan futbolcu kardeşlerimiz şehrimizde yaşayan her bir kardeşimiz gibi psikolojik anlamda ciddi sorunlar yaşamaktadır."

LİGDEKİ DURUMU

Bu sezon çıktığı 14 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrılan ve kalesinde 44 gol gören Malatya temsilcisi, 20 takımlı ligde son sırada bulunuyor.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMGk:

Hatay yıkıldı yerle bir oldu Malatya kadar ağlamadı

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