Üye Girişi
Haberler
ABD ile Suriye arasında yeni dönem resmen başladı

ABD ile Suriye arasında yeni dönem resmen başladı
ABD'nin Kuzey Kore korkusu: Rusya ile yapılan kritik anlaşmadan rahatsız oldular

ABD'nin Kuzey Kore korkusu! Rusya ile son anlaşma rahatsız etti
Roketsan'ın yazılım mühendisi evinde ölü bulundu: Sodyum nitrat içtiği tespit edildi

Roketsan'ın yazılım mühendisi evinde ölü bulundu
MHP'den gündem yaratacak 'af' açıklaması: Hiçbir görüş, ideoloji, örgüt dışarıda bırakılamaz

"Hiçbir görüş, ideoloji, örgüt dışarıda bırakılamaz"

Yeni Malatyaspor, ligden çekilme talebini TFF'ye iletti

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

6 Şubat depreminin ardından ekonomik anlamda zor günler geçiren Trendyol 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor, 1. Lig Kulüpler Birliği'nin ortak kararı ve haklarının saklı kalması şartıyla ligden çekilme talebini Türkiye Futbol Federasyonu'na resmen iletti.

Trendyol 1. Lig'de hem maddi hemde sportif anlamda zor günler geçiren Yeni Malatyaspor, daha öncede dile getirdiği ligden çekilme talebini resmileştirdi.

TALEPLERİNİ TFF'YE İLETTİLER

Kulüpten yapılan açıklamada, "1. Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneği ortak kararı ile haklarımızın saklı kalması şartıyla ligden çekilme talebimiz, TFF'ye iletilmiştir. Başta Kulüpler Birliği Başkanı Sayın Ecmel Faik Sarıalioğlu olmak üzere, haklı talebimize destek veren tüm başkanlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. Bu gelişmenin ardından gözler TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na çevrildi.

TÜM MAÇLARINI KAYBETTİLER, SON SIRADALAR

6 Şubat depreminden sonra toplanamayan Yeni Malatyaspor, Trendyol 1. Lig'de bu sezon oynadığı maçların hiçbirini kazanamadı. 18 maçın tamamını kaybeden Malatya ekibi, FIFA tarafından aldığı 21 puan silme cezası sonrası -21 puan ile ligin son sırasında yer alıyor.

Yeni Malatyaspor, ligden çekilme talebini TFF'ye iletti
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
img

Sigaraya okkalı zam
img

Erbil'le cinsel yaşantısını anlattı: Hap kullanmamasına rağmen...
img

ABD ile Suriye arasında yeni dönem resmen başladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ferdi Tayfur'un damadı yayınladığı video ile tepki çekti: Kimsiniz kimsiniz?

Ferdi Tayfur'un damadından pes dedirten sözler
Maçın bitmesini bile bekleyemedi: Rakip futbolcudan Arda'yı şaşkına çeviren talep

Gollerinden çok konuşuluyor! Rakip futbolcudan Arda'yı şaşırtan talep
Türkiye'nin sattığı savaş gemisi o ülkeyi karıştırdı

Türkiye'nin sattığı savaş gemisi o ülkeyi karıştırdı
40 yaş küçük sevgilisi, Mehmet Ali Erbil'le cinsel yaşantısını anlattı

Erbil'le cinsel yaşantısını anlattı: Hap kullanmamasına rağmen...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyata karşı 'boykot' çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'boykot' çağrısı
Ağzından çıkan kelimeye dikkat: Herkes Fatih Terim'in gol sevincini konuşuyor

Ağzından çıkan kelimeye dikkat! Herkes bu gol sevincini konuşuyor

Son Dakika Haberleri

Bursa elektrik kesintisi! 7 Ocak Nilüfer, İnegöl, Gemlik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 7 Ocak Çukurova, Sarıçam, Ceyhan elektrik kesintisi ne zaman biter? Ferdi Tayfur damadı Muhammet Aydın kim? Yeni Konya İl Emniyet Müdürü kim oldu? Konya İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek kimdir? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 7 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 7 Ocak Salı Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 7 Ocak Salı İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 7 Ocak Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 7 Ocak Salı 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 7 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamaları!! Osimhen yeğeni kim, Osimhen yeğeni Galatasaray'da mı oynuyor? Tarotta 6. kart ne anlama gelir?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.