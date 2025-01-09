Üye Girişi
Haberler
Bakan Bayraktar: Gabar'da günlük üretim 71 bin varili buldu

Bakan Bayraktar: Gabar'da günlük üretim 71 bin varili buldu
Brezilya'da iniş yapan uçak, kontrolden çıkarak şehir merkezinde patladı

İniş yaparken, kontrolden çıkarak şehir merkezinde patladı
ABD'yi esir alan yangınların çıkış nedenine ilişkin ilk tahmin: Şiddetli rüzgar ve kuraklık

İşte bir türlü söndürülemeyen yangının nedeni
Özgür Özel'in kırmızı kart çıkışının kaynağı ortaya çıktı: Ali Babacan aynı ifadeleri kullanmış

Özgür Özel'in büyük sürprizi çalıntı çıktı

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Şahin Altunok İstifa Etti

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Şahin Altunok İstifa Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Şahin Altunok, kulübün sahipsiz kaldığını ve yeterli destek bulunamadığını belirterek istifa etti. Altunok, göreve 14 Ekim 2023'te başlamıştı ve kulübün mali zorluklar içinde olduğunu ifade etti.

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Şahin Altunok, başkanlık görevinden istifa ettiğini duyurdu. Altunok, yaptığı açıklamada, kulübün sahipsiz bırakıldığını ve destek bulamamanın verdiği zorluklar nedeniyle görevini bırakma kararı aldığını belirtti.

Göreve 14 Ekim 2023'de seçilen Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Şahin Altunok, yaptığı yazılı açıklamayla görevinden istifa ettiğini duyurdu. Altunok, kulübün mali zorluklar içinde olduğunu ve bu süreçte yeterli desteği bulamadığını belirterek, görevi bırakma kararı aldığını ifade etti.

Kulübün geleceği için endişelerini dile getiren Altunok, açıklamasında şunları söyledi:

"Büyük hayaller ve umutlarla göreve geldiğim Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanlığından istifa etme kararı almış bulunmaktayım. Sahipsizliğe terk edilmiş takımımızı sahiplenmek, zorlu günleri el birliğiyle geride bırakmak için gayret ettik. Lakin bu gayretimizde destek bulamadık. Sahipsizliğe terk edilmiş kulübümüzü sahiplenecek bir tek kişi dahi bulamadık. Malumunuz üzere bu denli büyük bir borcun sadece şahsım ve yönetimim tarafından karşılanması mümkün değildir. Ayrıca zaman kazanmak ve bazı adımlar atabilmek adına yapmış olduğumuz ligden çekilme girişimlerimiz de yine desteklenmeyerek reddedilmiştir. Bizler de geçmiş yönetimlerin yaptığı hataları yapmamak, bir şeyler yapamıyorsak bu koltuğu boş yere işgal etmemek adına görevi bırakma kararı alıyoruz. Dün ve bugün olduğu gibi kulübümüze desteğimiz ne olursa olsun devam edecek. Tek temennimiz takımımızın bu zorlu süreçleri geride bırakarak, yeniden hak ettiği o ihtişamlı günlerine dönmesi." - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Önce ısırdı sonra cebinden çıkardığı bıçağı kocasının boynuna sapladı
img

Ankaralı Turgut'un büyük sırrı! Öldükten sonra ortaya çıktı
img

Fenerbahçe'den olay yaratacak Jose Mourinho açıklaması
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ferdi Tayfur'un avukatı konuştu: Tuğçe Tayfur mirastan payını alacak

Tuğçe Tayfur mirastan payını alacak mı?
Taraftarlar endişeli: Galatasaray'ın yıldızı antrenmana çıkmadı

Takımın yıldızı antrenmana çıkmadı
Fenerbahçe'den olay yaratacak Jose Mourinho açıklaması

Fenerbahçe'den olay yaratacak Jose Mourinho açıklaması
Türkiye'yi izlemek için özel askeri radar kurdular

Türkiye'yi izlemek için özel askeri radar kurdular
Los Angeles'taki ateş hattının içinde çok sayıda Türk ünlünün mülkü de var

ABD'yi cehenneme çeviren yangın Türk ünlüleri de vurdu
Efsane karaktere ilham kaynağı oldu: Yusuf Dikeç'in rol aldığı dizi izlenme rekorları kırıyor

Rol aldığı dizi rekor kırıyor

Son Dakika Haberleri

Edip Akbayram hasta mı, sağlık durumu ne? Can Ataklı Flash TV'den ayrıldı mı, Can ataklı neden yok? Kasımpaşa Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Kasımpaşa Fenerbahçe golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Ertem Şener, Mourinho'ya ne dedi VİDEO? Brezilya uçak kazası patlama VİDEOSU var mı? Kasımpaşa Fenerbahçe maçı ne maçı, lig maçı mı ZTK maçı mı? Kasımpaşa Fenerbahçe maçı tek maç mı, rövanşı var mı? Hudutsuz Sevda Zeynep öldü mü? Zeynep ölüyor mu? ATV canlı izle! (KASIMPAŞA FENERBAHÇE) ATV canlı maç donmadan ve şifresiz link İnci Taneleri neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, kanalı, günü mü değişti? Kasımpaşa Fenerbahçe CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Kasımpaşa Fenerbahçe maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.