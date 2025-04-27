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Yeni Malatyaspor, Iğdır FK'ya 9-0 Mağlup Oldu

Yeni Malatyaspor, Iğdır FK'ya 9-0 Mağlup Oldu
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Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Iğdır FK'ya 9-0 yenilerek büyük bir hezimet yaşadı. Maçta Iğdır FK'dan Bruno 4 gol atarken, Regattin de 2 golle katkı sağladı.

Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Iğdır FK'ya 9-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar:

7. dakikada Iğdır FK'nın kazandığı penaltıda topun başına geçen Bruno, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

9. dakikada Regattin'in orta şut karışımı vuruşunda tep direkt filelerle buluştu. 0-2

28. dakikada Emirhan'ın ceza sahasında düşürülmesi sonucu Yeni Malatyaspor'un kazandığı penaltı atışında Emirhan'ın şutunda kaleci Bahadır gole izin vermedi.

30. dakikada Eysseric'in kullandığı köşe vuruşunda Alim kafayla topu ağlara gönderdi. 0-3

50. dakikada Caner'in savunma arkasına yolladığı topla buluşan Bruno, aşırtma bir vuruşta meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-4

51. dakikada Caner'in ceza sahasına ortasında Engin topu ağlarla buluşturdu. 0-5

68. dakikada ceza sahasına giren Thuram'ın kale önüne yolladığı topa Bruno dokundu ve meşin yuvarlak filelere gitti. 0-6

70. dakikada Ömer Çağrı'nın ceza sahasında rakibine yaptığı hareket sonrası Iğdır FK'nın kazandığı penaltıda topun başına geçen Regattin farkı 7'ye yükseltti. 0-7

74. dakikada konuk ekipte Ahmet'in orta sahadan kale önüne yolladığı topla buluşan Bruno'nun şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-8

80. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Conte, kaleci Çınar'ı çalımlayarak topu ağlarla buluşturdu. 0-9

88. dakikada Miraç'ın ceza sahasında rakibini düşürmesi ile penaltı kazanan Iğdır ekibinde Thuram'ın vuruşunda kaleci Çınar gole izin vermedi.

Hakemler: Turgut Doman, Sezgin Çınar, Kerem İlitangil

Yeni Malatyaspor: Çınar, Muhammed Göktürk (Miraç dk.77), Emir, Alperen, Ömer Çağrı, Kürşat (Halil dk. 60), Emircan, Murat Şamil (Eymen, dk. 60), Umut (Mehmet Veysi dk. 66), Enes Savucu, Kerem (Kemalcan dk. 77)

Yedekler: Enes Salik, Talha, Ekrem, Metehan, Osman,

Teknik Direktör: Murat Uçkun

Iğdır FK: Bahadır, Alim, Cebrail (Burak dk. 69), Caner, Conte, Gökcan, Eysseric (Malle, dk. 78), Regattin, Ahmet, Avramovski (Thuram dk. 57), Bruno (Ali dk.78)

Yedekler: Furkan, Alperen, Alp, Selim, Arda, Semih

Teknik Direktör: Çağdaş Çavuş

Goller: Bruno (dk. 7, 50, 68 ve 74), Regattin (dk. 9 ve 70), Alim (dk. 30), Engin (dk. 51), Conte (dk. 80) (Iğdır FK)

Sarı kartlar: Kerem, Muhammed Göktürk (Y. Malatyaspor), Regattin, Bruno (Iğdır FK) - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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