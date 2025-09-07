Yeni Malatyaspor, Güzide Gebze Spor Kulübü'ne 4-1 Mağlup Oldu
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 3. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Güzide Gebze Spor Kulübü'ne 4-1 yenilerek kötü bir performans sergiledi. Maçta Gebze'nin Mustafa Batuhan Altıntaş, üçüncü golü attığı dakikada dikkat çekti.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 3. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında karşılaştığı Güzide Gebze Spor Kulübü'ne 4-1 mağlup oldu.
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Ramazan Haymana, Beran Yalçın, Sabri Emre Tekin
Yeni Malatyaspor: Erhan Açıkgöz, Muhammed Göktürk Gök (Miraç Küçük dk. 69), Talha Garip, Muhammet Emir Ulusoy (Eray Şişman dk. 36), Kürşat Yılmaz Selamoğlu, Ömer Çağrı Ataş (Kerem Altunışık dk. 62), Ferhat Canlı, Enes Nas, Burak Efe Yaz, Mehmet Emin Taştan (Kemalcan Esen dk. 69), Osman Katipoğlu
Gebze Spor Kulübü: Furkan Taş, Erkul Küçük (Kaan Kanak dk. 76), Adem Doğan, Mustafa Hüseyin Seyhan (Anıl Emre Yılmaz dk. 59), Haşim Arda Sarman, Berkant Alpşanlı (Onur Taha Takır dk. 59), Mertcan Aktaş, Mutlu Güler, Tolunay Yurtseven, Mustafa Batuhan Altıntaş (Mustafa Pektemek dk. 39), Denizalp Özdemir (Cenk Ahmet Alkılıç dk. 59)
Goller: Ferhat Canlı (dk. 56) (Yeni Malatyaspor), Kürşat Yılmaz Selamoğlu (dk. 8 k.k.), Mustafa Batuhan Altıntaş (dk. 18, 21 ve 32) (Güzide Gebze Spor Kulübü)
Sarı Kartlar: Eray Şişman (Yeni Malatyaspor), Mustafa Hüseyin Seyhan, Tolunay Yurtseven, Haşim Arda Sarman (Güzide Gebze Spor Kulübü) - MALATYA